Isola Diego Garcia, un altro triste caso di colonialismo americano

Ripercorriamo la storia dell’isola di Diego Garcia, diventata dagli anni ’70 una importante base americana.

Articolo in sintesi: Dove si trova l’Isola di Diego Garcia? E’ un atollo di 44 km², situato nell’arcipelago delle isole Chagos, nell’Oceano Indiano. Rappresenta l’isola più grande della zona e dista circa 1600 km a sud dell’India. Perché l’isola di Diego Garcia è una importante base americana? Per vari motivi:

– bloccare gli stretti di Bab el-Mandeb, Hormuz e Malacca, influenzando direttamente 2/3 della popolazione mondiale;

– monitorare i satelliti e le comunicazioni nell’intero emisfero orientale;

– disporre di banchine profonde che permettono l’attracco di sottomarini nucleari;

– è un punto d’appoggio essenziale per i bombardieri diretti verso l’Asia o il Medio Oriente. Perché si parla di deportazione? L’isola fu concessa dalla Gran Bretagna agli americani per scopi militari, costringendo la comunità locale dedita alla lavorazione del cocco e alla pesca a lasciarla con la forza e metodi disumani. Si parla di un numero compreso tra le 900 e le 2000 unità. Queste persone svilupperanno patologie come malessere, disadattamento e depressione.

Dove si trova l’Isola di Diego Garcia?

L’isola di Diego Garcia è un atollo di 44 km², situato nell’arcipelago delle isole Chagos, nell’Oceano Indiano. Rappresenta l’isola più grande della zona e dista circa 1600 km a sud dell’India. Le caratteristiche morfologiche sono quelle tipiche dell’aria, offrendo vedute paradisiache. Viene sovente definita “Fantasy Island” per la sua solitudine.

Appartiene al Territorio Britannico dell’Oceano Indiano, sebbene nel 2025, anche sotto la pressione del diritto internazionale, Regno Unito e le Mauritius abbiano raggiunto un accordo secondo il quale l’arcipelago sarà ceduto a quest’ultimo, per quanto, comunque, resterà il controllo anglo-americano della base militare di Diego Garcia dietro corrispettivo di un affitto annuo alle Mauritius.

Infatti, nel 1966, la Gran Bretagna concesse agli Usa il diritto di realizzare una base militare dietro un corrispettivo di 14 milioni di dollari, costringendo la popolazione locale (quasi mille abitanti) a lasciare forzatamente l’isola con pochi effetti personali, senza poterne più fare ritorno. Non a caso, nei primi del 2026, l’Isola di Diego Garcia è balzata agli onori delle cronache poiché l’Iran ha lanciato missili verso la base militare americana ivi situata. Accendendo di fatto i riflettori sulla sua storia.

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La storia dell’Isola di Diego Garcia

Prima dell’arrivo degli europei, l’isola raramente era oggetto di approdo da parte di naviganti, pescatori e commercianti. Quando accadeva, era per brevi transiti, spesso anche per nubifragi.

Una prima svolta parziale avvenne nel 1512, quando l’arcipelago fu scoperto dal navigatore portoghese Pedro Mascarenhas, nelle’era delle grandi esplorazioni portoghesi e spagnole.

Una successiva spedizione portoghese guidata da un esploratore spagnolo, Diego García de Moguer, riscoprì l’isola nel 1544 e le diede il suo nome. L’intitolazione divenne ufficiale dopo la realizzazione della mappa del mondo da parte di Edward Wright, poi confermata da La Nova Totius Terrarum Orbis Geographica di Hendrik Hondius.

Nonostante la scoperta, l’isola di Diego Garcia e l’intero arcipelago di cui fa parte rimasero disabitate fino alla fine del XVIII secolo, quando nel 1778, il governatore francese di Mauritius concesse a Monsieur Dupuit de la Faye l’isola di Diego Garcia. L’isola fu così utilizzata prevalentemente per la coltivazione di noci di cocco e per la pesca.

Si trattava comunque di schiavi inviati nelle piantagioni di copra di proprietà della società Chagos-Agalega. I gestori delle piantagioni locali consentivano comunemente ai pensionati e ai disabili di rimanere nelle isole e di continuare a ricevere alloggio e razioni in cambio di lavori leggeri.

Le persone dovevano iniziare a lavorare raggiunti i 12 anni di età, rievocando situazioni viste durante la rivoluzione industriale nei primi dell’800, benché si trattasse degli anni ’60 de secolo scorso.

Diego Garcia cominciò a diventare uno snodo strategico per il traffico commerciale e per l’uso militare quando passò nelle mani dell’Impero britannico nei primi del 1800, dopo che quest’ultimo sconfisse i francesi nelle guerre napoleoniche.

La Gran Bretagna la concesse amministrativamente alle Mauritius (che comunque era una colonia autonoma) fino al novembre 1965, quando la acquistò dalle Mauritius per 3 milioni di sterline al fine di realizzare il territorio britannico dell’Oceano Indiano.

Questa operazione era di fatto propedeutica a un’altra successiva: il governo britannico doveva cedere il territorio agli Stati Uniti d’America affinché realizzassero una propria base militare. Il 30 dicembre 1966 il Regno Unito, ignorando la residenza preesistente degli îlois (la piccola comunità locale che si era stanziata, avente una propria lingua e cultura), e le loro proprietà, concesse agli Stati Uniti d’America l’uso dell’isola a scopi militari per 50 anni. Prorogandola poi nel 2016 per altri vent’anni senza che nessuno dei due parlamenti fosse coinvolto nell’accordo.

La cessione sarebbe stata di 14 milioni di dollari americani, sebbene alcune versioni della storia parlano di alcun pagamento monetario poi realmente versato dagli Usa alla Gran Bretagna. Inizia di fatto il colonialismo americano sull’isola di Diego Garcia.

Il governo è composto da un commissario nominato dal re d’Inghilterra. La sede è a Londra, presso l’Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo (FCDO). Il nominato di turno viene assistito da un amministratore supportato da un piccolo staff.

La deportazione degli abitanti di Diego Garcia

Tra il 1966 e il 1973, tutti gli îlois vennero deportati dalle autorità britanniche, con il supporto dei mezzi navali statunitensi, sull’isola di Mauritius.

La deportazione della popolazione locale – i numeri oscillano tra le 900 e le 2000 unità – fu promossa attraverso varie tattiche. La prima, previde nel 1968 un provvedimento che imponeva a chi avesse lasciato l’isola per motivi di salute o di vacanza, di non potervi più tornare. Parallelamente, fu ridotto l’approvvigionamento di cibo e di servizi sanitari per chi fosse restato.

Man mano che l’insediamento americano prendeva piede, le politiche di smobilitazione degli abitanti locali si resero sempre più imponenti. Nell’ottobre del 1971, per esempio, la piantagione di Diego Garcia fu chiusa e i lavoratori e le loro famiglie furono trasferiti nelle piantagioni sugli atolli Peros Banhos e Salomon a nord-ovest. Il governo mauriziano, allora indipendente, rifiutò di accettare gli isolani senza pagamento. Fino a che, nel 1974, il Regno Unito fu costretto ad elargire al governo mauriziano ulteriori 650.000 sterline per reinsediare gli isolani.

La militarizzazione definitiva dell’isola di Diego Garcia si concretizzò nei primi anni ’80, all’indomani della caduta degli Scià di Persia e dell’insediamento della rivoluzione di Khomeini e la nascita della Repubblica d’Iran. Furono così realizzati:

due piste parallele lunghe 3.700 m;

ampi piazzali di parcheggio per bombardieri pesanti;

20 nuovi ancoraggi nella laguna;

un molo in acque profonde;

strutture portuali per le più grandi navi militari americane e britanniche;

hangar per aerei, edifici per la manutenzione;

un’area di stoccaggio del carburante da 213.000 m3;

strutture di alloggio per migliaia di marinai e personale di supporto.

Chi decise di restare fu deportato con la forza con modalità disumane molto simili a quelle adottate dai negrieri che trasferivano gli schiavi africani nei paesi occidentali. Questi schiavi venivano scaricati sui moli delle Mauritius o nelle Seychelles senza nulla, a parte una stuoia per dormire per terra e la possibilità di portare con sé una scatola con (pochi) effetti personali.

I deportati svilupparono una patologia chiamata “sagren“, che innesca un profondo malessere alimentato dall’essere sradicati dalle loro case e portati in altre zone come oggetti o bestiame. Sono tante le storie tragiche legate a questa deportazione, come donne che hanno abortito o altre che hanno visto morire i propri figli di fame e di stenti.

Perché l’isola di Diego Garcia è un’importante base militare?

L’isola si trova più o meno a metà strada tra Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. Permette all’esercito statunitense di:

bloccare gli stretti di Bab el-Mandeb, Hormuz e Malacca, influenzando direttamente due terzi della popolazione mondiale; monitorare i satelliti e le comunicazioni nell’intero emisfero orientale; disporre di banchine profonde che permettono l’attracco di sottomarini nucleari; è un punto d’appoggio essenziale per i bombardieri diretti verso l’Asia o il Medio Oriente.

Ricapitolando, agli occhi degli americani l’Isola Diego Garcia era strategica per i loro scopi militari per tre motivi fondamentali:

si trovava lontana da ogni potenziale minaccia; aveva una bassa popolazione nativa; era priva di interesse economico.

Fonti:

Wikipedia

Profilo Instagram di Jasmin Amadne

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