La maledizione dell’Isola dei famosi: i tanti Vip che si sono infortunati

Anche quest’anno si tiene l’Isola dei famosi, reality show nel quale personaggi famosi, o presunti tali, finiscono su una isola sperduta per mettere alla prova se stessi. Ma, soprattutto, per rilanciare la propria carriera.

Del resto, in questi Reality, come anche il Grande Fratello, ci finisce ovviamente chi è in una fase “di stanca” della propria carriera. E cerca una seconda, se non terza o quarta chance.

Se non altro, rispetto alla famosa casa, dove passano le giornate stravaccati su un divano a sparlarsi a vicenda, nell’Isola dei famosi devono affrontare delle prove fisiche. Per quanto ovviamente il tutto sia reale, trattandosi di Tv.

L’edizione 2021 dell’Isola dei famosi sembra però essere particolarmente jellata. Con tanti personaggi costretti ad andare via per infortunio o altre cause.

Ecco la sempre più lunga lista.

Isola dei famosi: i concorrenti che hanno abbandonato

Come riporta Il Corriere della sera, Elisa Isoardi era sicuramente il concorrente di punta, visto che fino all’anno scorso ha condotto La prova del cuoco su Raiuno. Per poi restituire quel ruolo alla scalpitante Antonella Clerici.

La Isoardi stava cucinando (nei limiti del possibile per quello che c’è) quando un lapillo di brace le è finito in un occhio. Nonostante le cure immediate e la benda da pirata ha dovuto alzare una poco piratesca bandiera bianca e rientrare in Italia.

Continua per lei il periodo No dopo il defenestramento della Rai, ma forse questa pur breve comparsata gli sarà valsa una trasmissione (magari su altri Network).

Occhio maledetto anche per Brando Giorgi, ex protagonista di Vivere e vittima di un distacco della retina che lo ha costretto a tornare a casa per essere operato. «Anche l’occhio vuole la sua parte — ha ironizzato sui social —. Fate memoria del bello, abbraccio tutti di cuore».

L’ex calciatore inglese Paul Gascoigne – che stranamente non si è fatto ancora espellere per il suo caratteraccio e i suoi modi di fare non proprio british messi in atto pure quando giocava in Serie A – dopo un infortunio al braccio, vede la sua presenza sempre più stralunata.

Infatti, parla un italiano incomprensibile, quasi situazionista, e sembra passi di lì per caso, per niente amalgamato al resto del gruppo.

Roberto Ciufoli, ex membro del quartetto Premiata ditta, si era fatto male durante la prima prova immunità, travolto dal compagno di squadra Akash Kumar. Il modello asiatico col mistero cromatico degli occhi.

Subito eliminato non ha voluto nemmeno provare a rientrare nel gioco attraverso il ripescaggio di Parasite Island. Così come ha fatto Daniela Martani, ex concorrente del GF e oggi animalista convinta. Anche lei ha evitato la spiaggia di salvataggio.

Tra i ritirati, ma non per sua volontà, c’è anche il cabarettista Beppe Braida, noto soprattutto per la parodia dei Tg a Striscia la notizia. Il padre ha il Covid e anche sua madre forse è positiva. Quindi ha preferito andarsene tra le lacrime.

Chi sarà il prossimo?