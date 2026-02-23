Irina Sanpiter, la triste storia della Magda di Verdone

Ripercorriamo la storia di Irina Sanpiter, costretta a ritirarsi dalla recitazione molto giovane per una malattia.

Ci sono attrici che, pur avendo inscenato pochi ruoli, hanno lasciato il segno grazie a una sola interpretazione, una espressione, una frase. Si pensi al caso di Irina Sanpiter, di origini russe, indimenticata Magda, moglie dell’insopportabile Furio Zòccano in “Bianco, rosso e Verdone“. Seconda pellicola di Carlo Verdone e tra le sue più rappresentative.

Purtroppo però la carriera della Sanpiter, per quanto promettente, è stata breve e sfortunata. Di seguito ripercorriamo la sua storia.

La storia di Irina Sanpiter

Irina Sanpiter (nome originale Ирина Игоревна Санпитер) nasce a Mosca il 29 settembre 1957, in una Unione sovietica alle prese con i primi anni di Guerra fredda con gli Stati Uniti d’America.

Decisa fin da giovanissima a intraprendere la carriera di attrice, studiò recitazione presso la prestigiosa Accademia Scepkin di arte drammatica, fondata nei primi dell’ottocento dallo Zar Alessandro primo. Pur non disdegnando di iscriversi alla facoltà di scienze politiche, conseguendo anche la laurea.

Inizia così a recitare prima a teatro, mentre al Cinema ci arriva nel 1973, esordendo in due pellicole di Timur Zoloev. Dopo altri tre film, arriva per lei un lungometraggio che esce dai confini nazionali russi: “Atterraggio zero“, regia di Aleksandr Mitta (1979).

Giunse in Italia alla fine degli anni settanta quando Giorgio Arlorio, sceneggiatore e marito di sua zia Ludmila Blat, le regalò un viaggio a Roma. Affascinata dalla possibilità di prendere parte al prestigioso Cinema italiano e forte della sua bravura, nonché di un viso dai lineamenti delicati che rievocavano proprio una matriosca, decise di partecipare ai provini per Mani di velluto, diretto da Castellano e Pipolo, con protagonisti Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi. Riuscendo a ottenere un ruolo secondario come figlia dell’onorevole Martana che sarà derubato.

Nel 1980 viene diretta dal grande Ettore Scola nella pellicola “La terrazza“, che vanta un cast composto da attori del calibro di Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Gian Liù Trintignan, Stefania Sandrelli, Ombretta Colli, Milena Vukotic. Qui Irina interpreta un altro ruolo marginale e inizialmente neppure accreditato: quello di una assistente al congresso del partito comunista italiano.

Il successo con il personaggio di Magda

Dopo aver interpretato un altro piccolo ruolo in un film secondario, Febbre a 40!, regia di Marius Mattei (1980), finalmente l’anno seguente arriva per Irina Sanpiter il ruolo che le conferirà la popolarità: quello di Magda, nella pellicola “Bianco, rosso e Verdone“, diretta da Carlo Verdone e prodotta da Sergio Leone.

La scelta arriva però per caso: si era presentata alla produzione del film per riavere le uniche due fotografie che aveva portato con sé dall’Unione Sovietica e che aveva proposto al casting senza essere scelta. Proprio quella comparizione attirò l’attenzione dei selezionatori.

Bianco, rosso e Verdone è un film corale, per quanto comunque i tre protagonisti siano sempre interpretati dallo stesso attore e regista romano. Il quale mette così in scena alcuni personaggi del repertorio proposto negli anni in locali e televisione. Magda è la moglie remissiva di Furio, un uomo logorroico, puntiglioso e pedante, sebbene alla fine la donna lo mollerà proprio fuori dal seggio elettorale per fuggire con un avventuriero. Che così la libererà da quella opprimente rutin quotidiana, conosciuto in un motel dove stavano sostando in seguito a un incidente a catena.

La sua Magda incarnava le donne che non riuscivano a sopportare i quotidiani soprusi psicologici dei consorti vessatori. Ma, nonostante tutto questo restavano sotto il tetto coniugale, per il bene dei figli. Oggi le cose sono fortunatamente cambiate e in tante hanno il coraggio di divorziare.

Non parlando italiano, nell’occasione la Sanpiter fu doppiata con forte accento torinese da Anna Maria D’Assunta, attrice attiva soprattutto negli anni 60 e nota anche per aver doppiato il personaggio di Salli Spectra nella soap americana Biutiful.

Alcune frasi sono rimaste emblematiche e ancora oggi circolano nei meme sui Social. Su tutti, quel “non ce la faccio più!“.

Sempre nel 1981 interpretò la parte di Amalia in Lacrime napulitane di Ciro Ippolito.

La malattia di Irina Sanpiter

Nel 1981 lavora anche per la televisione: in un episodio di Anna Kuliscioff, regia di Roberto Guicciardini e in due episodi de I ragazzi di celluloide, regia di Sergio Sollima.

Quando la sua carriera in Italia sembrava finalmente aver spiccato il volo, subentreranno dei problemi di salute. Nel 1984, a soli 27 anni, a seguito di un anomalo rigonfiamento al collo, scoprì un linfoma che la costrinse all’abbandono dell’attività cinematografica a causa dell’indebolimento e alle continue trasfusioni di sangue cui doveva sottoporsi.

Interpreta poi la professione di cantante, attività che però interruppe pochi anni dopo, avendo sposato il promoter Toni Evangelisti, collaborando col marito nella organizzazione di eventi.

Irina Sanpiter oggi

Dopo diversi anni, il male che l’aveva costretta a rinunciare ai sogni di attrice e contro cui combatteva da oltre trent’anni, si fece più aggressivo. Ricoverata da tempo al Policlinico Umberto I di Roma, morì il 4 febbraio 2018. Riposa nel cimitero Flaminio di Roma.

Questo il ricordo di Carlo Verdone su Irina Sanpiter:

Me la presentò Sergio Leone ai provini, era una parente dello sceneggiatore Giorgio Arlorio, che aveva sposato una russa, e non ebbi dubbi, quello sguardo era perfetto per Magda, moglie succube di Furio. Oggi sono molto triste, devo dire che della malattia non sapevo. Capitava – prosegue – di incontrarci ai festival, alle arene estive come quella all’isola Tiberina, oppure alla Festa di Roma, era una volta l’anno ma ogni volta un incontro affettuoso, conserverò sempre il suo ricordo Magda sarà sempre nel mio cuore come una delle creazioni più riuscite: era sempre allegra, spiritosa, ironica. Grazie Irina per aver condiviso con me una bella commedia rimasta nel cuore di tanti spettatori. Ti ricorderò per sempre cara, dolce amica

Così l’attrice raccontava la sua malattia nel 2011 a Alessandro Dell’Orto di Libero, in una lunga e rarissima intervista:

Nel 1984, al massimo del successo e della felicità, quando tutto è perfetto, una mattina mi alzo con un rigonfiamento sul collo. Faccio finta di niente e lo copro con un foulard. Poi la verità, terribile. Linfoma a soli 27 anni. Da allora è cominciata per lei una battaglia durata tutta la vita. Con alti e bassi e più ricadute. Ogni ventitrè giorni devo fare una trasfusione, e sarò costretta a fare flebo per il resto della vita. Ma sempre cercando, anche in ospedale, di sostenere gli altri malati come aveva sostenuto e dato speranza a tante donne chiuse nei loro bagni. Mi presento truccatissima, con telefonino e computer come se andassi in ufficio. Mi cambio da sola le flebo e poi coinvolgo tutti. Parliamo, scherziamo, ci incoraggiamo.

Mettendo così in atto quella resilienza che aveva contraddistinto il suo personaggio più noto: Magda.

