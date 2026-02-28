Pubblicità

Trump attacca l’Iran: sta per cadere l’ultimo baluardo anti-sionista

Scritto il Luca Scialò
esteri storia

Vediamo cosa succede in Iran e perché c’è la guerra.

Tanto tuonò che piovve, anche sulla splendida terra dell’Iran, quella che un tempo era la gloriosa Persia. La stessa che nel 1979 vide il ritorno dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini dopo 15 anni di esilio (primo febbraio), ultimo atto decisivo della rivoluzione iraniana, che comportò e fine della monarchia dello Scià Mohammad Reza Pahlavi.

Rivoluzione voluta per porre fine ai privilegi della Monarchia e alle disparità sociali ed economiche. Le stesse ragioni che oggi portano in piazza il popolo iraniano, perché è il gioco delle parti della storia: i rivoluzionari di oggi diventano i dittatori di domani.

L’Iran divenne così Repubblica Islamica teocratica, basata sul “Velayat-e Faqih” (traducibile in governo del giureconsulto). Oggi però è giunto anche la fine di Khomeini e ciò che resta di quel cambiamento. Occasione ghiotta per Israele e il progetto sionista, che sta trovando nel governo americano guidato da Trump (e da chi lo sostiene, come Peter Thiel ed Elon Musk, venditori di sistemi militari sofisticate), un grande sostegno.

Perché in Iran c’è la guerra

Oggi 28 febbraio è iniziato il bombardamento di Teheran. Per un nuovo fronte di guerra che probabilmente si risolverà velocemente. L’Iran è solo. I paesi arabi sono quasi tutti al soldo di Israele, il grande alleato russo pensa alle sue mire espansionistiche sull’Ucraina. La Cina pure pensa alla sua area.

A prescindere da tutte le dinamiche geopolitiche, non resta che sperare che il futuro iraniano sia più sereno ed equo, soprattutto per le donne.

