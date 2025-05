Internazionali di Tennis Roma 2025 all’insegna del Green

Vediamo quali iniziative sono state intraprese affinché gli Internazionali di tennis Roma 2025 siano totalmente ecosostenibili.

Gli Internazionali di Tennis Roma 2025 sono in pieno svolgimento e c’è grande attesa per Jannik Sinner, tornato dopo la squalifica. Campione che, con le sue imprese sul rettangolo di gioco, sta avvicinando tanti giovani a questo sport e anche quanti fino ad ora non ne erano particolarmente interessati.

Ma più che il campione “rosso“, la vera protagonista di questa edizione è la svolta Green che è stata imposta all’evento.

Perché gli Internazionali di Tennis di Roma 2025 sono ecosostenibili

Come riporta Pronto bolletta, questa edizione nostrana del torneo tennistico è all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Un ottimo precedente, che si spera, sia preso come esempio per tanti altri eventi sportivi.

La svolta Green degli Internazionali di Tennis Roma 2025 si basa su tre pilastri principali:

Energia 100% Rinnovabile: tutta l’energia utilizzata durante l’evento proviene da fonti rinnovabili;



tutta l’energia utilizzata durante l’evento proviene da fonti rinnovabili; Tecnologie a Basso Consumo: adozione di soluzioni tecnologiche a basso consumo, come l’illuminazione a LED e sistemi di raffreddamento avanzati;



adozione di soluzioni tecnologiche a basso consumo, come l’illuminazione a LED e sistemi di raffreddamento avanzati; Energia Solare per le strutture temporanee: l’energia solare viene sfruttata anche per alimentare alcune delle strutture temporanee, come punti di ristoro e aree di accoglienza, tramite pannelli solari.

