Inter, perché Vieira è l’alternativa ideale a Fabregas

Marotta e Ausilio avrebbero individuato in Patrick Vieira l’uomo giusto per sostituire Simone Inzaghi all’Inter. Ecco i tre motivi.

Tra Fabregas e l’Inter è finita con un nulla di fatto. Lo spagnolo resta a Como, grazie alle resistenze della stessa società. Ora la pista principale per il dopo-Simone Inzaghi, catturato dai petroldollari dopo aver sfiorato per la seconda volta la Champions league, resta Patrick Vieira.

In seconda battuta ci sarebbe Cristian Chivu, già allenatore della Primavera nerazzurra e protagonista da calciatore dell’indimenticato Triplete, protagonista di una sofferta salvezza col Parma.

Ecco perché l’opzione Patrick Vieira piace a Marotta e Ausilio.

Patrick Vieira all’Inter: i 3 motivi

Come ricorda Calciomercato, il primo motivo è che il centrocampista francese conosca già molto bene l’ambiente nerazzurro, avendovi fatto parte dal 2006 al 2010. Arrivò dalla Juventus, nella disgregazione post-calciopoli, come Ibrahimovic.

Il secondo motivo è che Vieira, come allenatore, abbia già fatto una lunga gavetta: giovanili del Manchester City, New York City, Nizza, Crystal Palace, Strasburgo e infine Genoa.

Il terzo motivo è legato proprio ai grifoni. Patrick Vieira è arrivato in luogo di Gilardino in una situazione piuttosto complicata per i liguri, riuscendo però a raggiungere presto una salvezza tranquilla e a chiudere il campionato con 43 punti, a 12 lunghezze dal terzultimo posto. Dimostrando inoltre una spiccata capacità di gestione del gruppo, visto che, a pochi mesi dal suo arrivo, è cambiata la proprietà della società: passata dal fondo 777 Partners all’imprenditore rumeno Dan Sucu. Ha saputo infine coltivare molti giovani talenti, come Miretti, Zanoli, Ahanor, Ekhator e Venturino. Gli ultimi tre provenienti dal vivaio del Genoa.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn