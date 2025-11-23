Intelligenza artificiale crea disparità tra Nord e Sud del Mondo: come si posiziona l’Italia?

Anche l’IA sta creando una disparità tra Nord e Sud del Mondo. Come rileva AI Diffusion Report di Microsoft.

L’intelligenza artificiale è ufficialmente la tecnologia con la diffusione più rapida della storia umana, avendo raggiunto in meno di 3 anni 1,2 miliardi di utenti in tutto il Mondo. Tuttavia, come per altre tecnologie, anche l’IA sta creando una disparità tra Nord e Sud del Mondo. Come rileva AI Diffusion Report pubblicato dal Microsoft AI Economy Institute, utilizzando 3 dimensioni analizzate in oltre 100 paesi:

  1. chi sviluppa i modelli più avanzati (Frontier builders);
  2. chi possiede l’infrastruttura computazionale (Infrastructure builders);
  3. dove l’AI viene effettivamente utilizzata (Users).

Diffusione dell’Intelligenza artificiale nel Mondo

Mentre Emirati Arabi (59,4%), Singapore (58,6%) e Norvegia (45,3%) guidano la classifica mondiale, metà della popolazione globale – ovvero quattro miliardi di persone – non ha ad oggi i requisiti fondamentali per accedere all’intelligenza artificiale:

  • elettricità affidabile
  • connessione internet
  • competenze digitali di base
  • presenza di data center

Solo sette paesi al mondo – Stati Uniti, Cina, Francia, Corea del Sud, Regno Unito, Canada e Israele – ospitano organizzazioni che creano modelli AI di frontiera. Poi c’è il caso di di Singapore, paese che ha tassi di adozione che sfiorano il 60% ma senza sviluppare modelli propri. Ciò grazie al fatto che investa massicciamente in infrastrutture, formazione e politiche coordinate.

C’è poi un altro aspetto: Stati Uniti e Cina controllano insieme l’86% della capacità globale dei data center, rispettivamente con 53,7 e 31,9 GW. L’Europa nel suo complesso raggiunge a mala pena i 11,9 GW.

C’è poi un altro aspetto curioso: l’importanza della lingua inglese. Quest’ultima lingua domina i dataset di addestramento con oltre il 50% dei contenuti web. Invece le altre 7.000 lingue parlate nel mondo sono largamente assenti dai modelli AI.

Qual è la situazione IA in Italia?

L’Italia ha una buona situazione in merito all’IA, sebbene non manchino ombre. Un italiano su 4 ha accesso all’Intelligenza Artificiale in età lavorativa, posizionandosi leggermente sopra la media del Nord globale (23%) e in linea con Stati Uniti (26,3%) e Germania (26,5%). Ma il gap con altri paesi è consistente: Francia (40,9%), Spagna (39,7%) e Regno Unito (36,4%).

Se da un lato l’Italia mostra una buona propensione all’adozione, con imprese del terziario e servizi, mentre università e centri di ricerca accelerano sulla formazione, dall’altro, sono ancora evidenti le carenze in competenze digitali e infrastruttura cloud nazionale.

Dunque, come al solito, anche in questo settore abbiamo delle singole eccellenze in un sistema con molte falle. Il destino di questo paese.

