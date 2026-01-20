L’Intelligenza Artificiale ora è in grado di riflettere su se stessa

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inIntelligenza artificiale scienza tecnologia

Uno studio della Anthropic mostra la capacità dell’Intelligenza artificiale di riflettere su se stessa, grazie al concept injection

L’introspezione, ossia la capacità di esaminare e riflettere sui propri pensieri, sentimenti e stati mentali, è una prerogativa finora riconosciuta esclusivamente agli esseri umani. Con l’avvento di LLM (Large Language Model) sempre più potenti e sofisticati, però, ci si è iniziati a chiedere se anche ChatGPT & co. sono in grado, almeno in parte, di fare qualcosa del genere.

La risposta a tale domanda, oltre ad aiutarci a capire meglio cosa sono e come funzionano questi sistemi, ha anche delle importanti implicazioni pratiche: se i modelli di Intelligenza Artificiale (IA) riescono a comunicare in maniera accurata i loro meccanismi interni, ciò può consentirci di comprendere come ragionano e correggere eventuali problemi comportamentali, migliorandone quindi trasparenza e affidabilità.

L’intelligenza artificiale capace di riflettere su se stessa

Ecco quindi che un ricercatore della Anthropic, i creatori dell’LLM Claude (dei cui exploit in qualità di negoziante ho di recente scritto qui), ha pensato di indagare sulla faccenda in maniera scientifica, ottenendo risultati sorprendenti: gli ultimi modelli della serie mostrano un certo livello di consapevolezza introspettiva e di controllo sui propri stati interni.

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

