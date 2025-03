Intelligenza Artificiale come l’uomo: bara per risolvere i problemi

Un gruppo di ricerca della OpenAI dimostra come l’intelligenza artificiale bara come l’uomo per trovare soluzioni.

Sapevi che l’Intelligenza artificiale bara per risolvere problemi, proprio come l’uomo? Una delle caratteristiche non proprio lodevoli degli esseri umani è quella di cercare scorciatoie o trucchi, spesso ai limiti della legalità (e a volte oltre), per ottenere dei vantaggi non meritati, come superare un esame senza aver studiato o vedere una serie TV senza pagare.

Purtroppo non è sempre facile mettere in piedi un sistema di ricompense che sia allo stesso tempo robusto, ma non incentivi inavvertitamente comportamenti meno che virtuosi e il problema oggigiorno non si limita nemmeno più alle sole istituzioni umane.

L’intelligenza artificiale bara proprio come l’uomo

Con il prepotente avanzamento dell’Intelligenza Artificiale (IA) e in particolare dei Large Language Model (LLM), che si basano su quanto prodotto dagli esseri umani, iniziano infatti ad emergere anche in essi atteggiamenti simili… ed essere scoperti in flagrante non sembra affatto impensierirli.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

5,0 / 5 Grazie per aver votato!