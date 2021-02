Instagram Storie: 2 importanti novità in arrivo che rivoluzioneranno app

Instagram continua ad aggiungere modifiche alla propria estetica e ad introdurre nuove funzioni. Al fine di rendere la app sempre più accattivante e funzionale alle esigenze degli utenti iscritti in costante crescita.

Molto amate ed utilizzate sono le Storie su Instagram, quei post che appaiono in alto e che spariscono nel giro di 24 ore. Restando comunque nell’archivio per poter essere riguardate in seguito, ripostate o inviate in chat private ad altri utenti.

Tuttavia, proprio nell’ambito dei costanti cambiamenti della app, Instagram sta per aggiungere 2 importanti novità che rivoluzioneranno le Storie. Ecco quali.

Instagram Storie novità quali sono

Come riporta Il Giornale, le due novità che dovrebbero arrivare a breve, hanno lo scopo di spingere gli utenti a postare contenuti originali pensati appositamente per questo format. Oltre ad essere visualizzati in verticale e non più in orizzontale.

Sparisce possibilità di condividere post del Feed nelle storie

Si ipotizza un blocco della condivisione (o ricondivisione) nelle Storie dei post presenti sul proprio feed. Tuttavia, lo stesso Social ha fatto sapere che gli utenti sono stufi di vedere nelle Storie gli stessi post messi già nel Feed degli utenti. Quindi si tratta di una ridondanza fastidiosa.

Storie Instagram appariranno in verticale

Ma la vera rivoluzione dovrebbe essere la seconda novità: lo swipe delle Storie su Instagram dovrebbe essere in verticale e non più in orizzontale, come accade anche su Facebook. L’indiscrezione arriva da un utente che, analizzando il codice dell’app, è riuscito a scovare la nuova funzionalità, diffondendo poi uno screenshot dell’avviso che anticiperebbe l’attivazione dello scorrimento dal basso verso l’alto. Questo il tweet:

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Indiscrezione poi confermata a TechCrunch da un portavoce dell’azienda.