Instagram: come eliminare account profilo in modo veloce

Come eliminare il proprio account profilo su Instagram in modo veloce? Lo vediamo in questa guida completa.

Del resto, quanti hanno provato a farlo, avranno senz’altro notato che dalle Impostazioni è pressoché impossibile farlo subito, perdendosi tra le varie voci.

Un’escamotage questo poco corretto da parte delle app, che si riscontra in tanti altri casi, proprio per disincentivare gli utenti a lasciare definitivamente una piattaforma. Tuttavia, possono essere tanti i motivi che inducono a voler eliminare il proprio profilo da Instagram: paura per la propria privacy, mancanza di tempo per usare il Social, gli aggiornamenti non piacciono molto, si predilige altre app, si è aperto un altro account, ecc.

Per fortuna, un modo per eliminare un profilo su Instagram velocemente c’è e lo vediamo di seguito. Così come quello di disattivare temporaneamente un account su Instagram per poi ritornarci in futuro.

Come eliminare account profilo su Instagram

Il modo più semplice ed immediato per eliminare il proprio account su Instagram è quello di usare una apposita pagina messa a disposizione su Facebook. Che, come noto, ha rilevato anni fa la app e ora, insieme a WhatsApp, sono tutte appassionatamente accorpate in un’unica società: Meta. Il che è anche tra i motivi per cui queste app vanno spesso in down (ne abbiamo parlato qui).

La pagina in questione è questa del Centro assistenza di Facebook, attraverso la quale è possibile sia disattivare temporaneamente che eliminare definitivamente un account Instagram.

A noi interessa la seconda voce: Eliminazione dell’account Instagram. Aprendo il Menu a tendina, ci verrà detto di andare sulla pagina specifica preposta all’eliminazione, che per agevolarvi mettiamo di seguito:

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Si tratta della pagina Elimina il tuo account, che vi apparirà come di seguito.

Come si evince dallo screenshot, prima di passare all’eliminazione dobbiamo dire la ragione per la quale vogliamo eliminare l’account in questione (se non ci va di farlo sapere, basterà scegliere Altro).

Dopodiché dovremo inserire la password di accesso e pigiare sul bottone blu Elimina, come da immagine seguente:

Come noterete, l’eliminazione non è immediatissima, ma richiede un mese. Questo per consentire possibili ripensamenti. In tal caso, infatti, basterà accedere di nuovo al proprio account e il ripristino sarà immediato. In questo lasso di tempo, comunque, l’account non apparirà più agli altri. Quindi, tecnicamente, sarà come già eliminato.

Ricordiamo infine che, se abbiamo più account Instagram, per eliminarne uno in particolare dobbiamo risultare loggati con esso. Altrimenti, quando eseguiremo la procedura, risulterà nella pagina di eliminazione l’account con cui siamo loggati e non quello che vogliamo realmente eliminare.

Come disattivare temporaneamente account Instagram

Se invece vogliamo solamente disattivare un account Instagram in modo temporaneo, per farlo dobbiamo andare sulla prima voce della medesima pagina vista col primo link.

Come viene spiegato nel Menu a tendina che si apre, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

Non lo si può fare dalla app sul tel ma occorre collegarsi a instagram.com da un Pc Cliccare sulla propria immagine del profilo in alto a destra e da qui andare su Profilo > Modifica il profilo Scorrere verso il basso e cliccare sulla voce Disattiva temporaneamente il mio account situata in basso a destra Anche qui dovremo selezionare un’opzione dal menu a discesa accanto a Perché stai disattivando il tuo account? e reinserire la password. Anche in questo caso, senza scegliere una motivazione e aver inserito una password , non apparirà l’opzione per disattivare l’account Cliccare su Disattiva temporaneamente l’account. Cliccare su Sì per confermare o su No per annullare Per disattivare temporaneamente l’account, bisognerà eseguire l’accesso

Anche qui si evince che si tratta di un procedimento un po’ farraginoso, a partire dal fatto che occorra farlo dal Pc.