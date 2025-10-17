Insetti con un superpotere: rilevare campi elettrici

Biologi scoprono che il pronoto dei Membracidi amplifica la loro capacità di rilevare deboli campi elettrici per difendersi dai predatori

Tra gli animali più bizzarri e variegati un posto d’onore lo meritano sicuramente quelli della famiglia dei Membracidi: comunemente noti come cicaline o insetti spinosi, gli esemplari fotografati nell’immagine di copertina costituiscono solo un piccolo campione delle circa 3200 specie conosciute, suddivise in oltre 400 generi.

Diffusi un po’ ovunque nel mondo tranne che in Antartide, questi esserini si contraddistinguono per il loro enorme e spettacolare pronoto, quella struttura situata appena sotto la testa e che costituisce parte del torace: a seconda della specie, può estendersi avanti o indietro e assomigliare a corna, spuntoni, parti vegetali e chi più ne ha, più ne metta.

Nel mondo degli insetti solitamente caratteristiche del genere vengono usate per camuffarsi, dissuadere i predatori con la minaccia di tossicità o come armi di difesa, ma nel caso dei Membracidi non sono state trovate molte prove in merito e in ogni caso nessuna che valesse per l’intera famiglia. Ora invece un gruppo di biologi inglesi sembra aver finalmente scoperto un tratto unificante ed è uno per nulla ordinario: l’elettroricezione.

