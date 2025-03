Gli insegnanti possono stare su OnlyFans? Cosa dice la Legge

Ecco cosa dice la legge riguardo la presenza di insegnanti che aprono un profilo sulla piattaforma OnlyFans.

Insegnanti su OnlyFans, giusto o sbagliato? Legale o Illegale? Il popolo del web si divide di nuovo, dopo il caso di una maestra di una scuola del trevigiano, nonché body builder che ha aperto un profilo OnlyFans, «trovato» poi dai genitori dei bambini.

La responsabile della scuola le ha chiesto di cancellare il profilo poiché, a suo dire, starebbe rovinando l’immagine della scuola. Ma lei non vuole, pur rischiando il licenziamento.

Ma cosa dice la legge in merito? Gli insegnanti possono avere un profilo su Onlyfans? Ecco come stanno le cose al momento della scrittura.

Gli insegnanti possono avere un profilo su OnlyFans?

Come spiega Il Corriere della sera, la normativa di riferimento risale al 2023 e riguarda il codice della Funzione pubblica, che disciplina però in maniera specifica le «esternazioni» che possono essere fatte sui Social dai dipendenti pubblici.

Questi ultimi, si legge,

devono evitare dichiarazioni, immagini o commenti che possano danneggiare il prestigio o l’immagine dell’amministrazione

Per poi precisare

che i lavoratori debbano seguire una «social media policy», stabilendo così cosa si può e non si può pubblicare senza compromettere la reputazione dell’amministrazione

Dunque, non ci sono espressi divieti a piattaforme come OnlyFans, dove, come noto, gli utenti pubblicano foto mostrabili solo a chi sottoscrive un abbonamento. Tuttavia, una scuola potrebbe avanzare richieste di licenziamento in caso di post particolarmente compromettenti per un istituto scolastico. Evidentemente, sarà poi un Giudice ad esprimersi, creando precedenti e casistiche.

Il Ministero della pubblica istruzione è però al lavoro per modificare parte del testo in modo che si adatti proprio alle caratteristiche del lavoro degli insegnanti e che tenga in particolare conto il comportamento che devono tenere sui social.

Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!