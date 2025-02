Iniettarsi olio nei muscoli: perché va assolutamente evitato

La pratica di iniettarsi olio nei muscoli si sta diffondendo pericolosamente. Ecco quali sono i rischi e perché va evitata.

Tra i giovani e i meno giovani sta prendendo piede un’abitudine molto pericolosa per la salute, che può culminare anche in eventi fatali. Bodybuilder e, soprattutto, persone che vogliono utilizzare scorciatoie molto dannose per ottenere un fisico palestrato e tonificato. Senza passare per anni di sacrifici fatti di stile di vita sano ed esercizi con attrezzi e/o a corpo libero. Parliamo della pratica di iniettarsi olio nei muscoli.

In particolare un olio utilizzato per le iniezioni è il Synthol, il quale ha sì la funzione di rendere i muscoli più voluminosi e appariscenti (il cosiddetto effetto lubrificato), ma va applicato solo esternamente. Infatti, nell’etichetta viene specificato, o almeno si dovrebbe, la dicitura: “External Use Only“.

Purtroppo – o forse anche per fortuna poiché si mostra anche la mostruosità e l’effetto antiestetico di questa pratica – su TikTok stanno circolando molti video di persone che si iniettano olio nei muscoli. Ma quali sono i tanti rischi?

Cos’è il Synthol

Come riporta Wikipedia, il Synthol (acronimo di “Site enhancement oil“) è un farmaco solitamente contenente olio, alcol benzilico e lidocaina. A prevalere quasi completamente è l’olio, con una presenza dell’85%, derivato da catene MTC di lunghezza media per massimizzare gli effetti desiderati.

Il restante 15% è ripartito parimenti dalla lidocaina (per il 7,5%) in funzione antidolorifica, e dall’alcool (7,5%), che ha la funziona di sterilizzare la miscela. Non contiene invece steroidi. E’ stato ideato dal tedesco Chris Clark.

Molto noto sui Social era diventato il bodybuilder brasiliano Valdir Segato, morto a 55 anni proprio il giorno del suo compleanno. Si iniettava Synthol e altre sostanze, tanto da essere ribattezzato, ma forse più ironicamente, l’Hulk brasiliano.

Perché iniettarsi olio nei muscoli è pericoloso

Il Synthol, così come altri oli per uso esterno, viene erroneamente utilizzato in piccoli gruppi muscolari al fine di aumentarne il volume. Dunque, tricipiti, bicipiti, deltoidi, muscoli del polpaccio.

Questa pratica è come detto molto pericolosa e comporta danni irreversibili in primis ai tessuti trattati, che perderanno tonicità ed elasticità. Ma, cosa ancora più grave, agli organismi interni, provocando effetti come insufficienza cardiorespiratoria, embolie, necrosi tissutale, ascessi e setticemia. Fino alla morte.

Oltretutto, l’effetto ottenuto è antiestetico, pertanto anche sconveniente per i meri fini edonistici.

Il programma di Mediaset Le Iene ha dedicato un servizio alla pratica di iniettarsi olio nei muscoli. Ecco il link: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/leiene/corti-olio-nei-muscoli-per-diventare-piu-grossi_F313040501002C15

