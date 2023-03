ING DIRECT: come versare contanti sul conto? Le 5 alternative

In questo articolo vediamo come versare contanti sul proprio conto corrente della banca ING Direct e quanto costa

Come versare contanti sul conto corrente di ING Direct? Se lo chiedono molti clienti della banca olandese facente parte del gruppo ING, operativa con successo anche in Italia.

Infatti, dal primo luglio 2021, il gruppo bancario ha dato seguito ad una importante riorganizzazione delle proprie filiali. Proprio come hanno fatto tante altre banche, nell’ambito di una generale riduzione di filiali e personale. E tra le conseguenze importanti, troviamo quella per cui non sarà più possibile versare contanti presso gli ATM.

Dunque, come fare per versare contanti sul proprio conto corrente ING Direct? Vediamo le alternative possibili.

Come versare contanti sul proprio conto corrente ING Direct?

A dare la soluzione è proprio il gruppo bancario che trova le sue origini nei Paesi Bassi a fine ‘800, tra le FAQ sul proprio sito ufficiale. Le alternative principali sarebbero 2:

effettuare un bonifico in contanti dalle filiali di un’altra banca fare un versamento tramite tabaccheria

Oltre alle 2 soluzioni fornite dalla banca, sulla Community del gruppo bancario vengono suggerite altre opzioni dagli utenti esperti:

aprire un libretto a risparmio c/o la coop, versare lì i contanti e poi bonificare le somme su c/c arancio attivare una carta con iban (possibilmente a zero costi), da lì fare bonifici anche sul proprio c/c Ing Direct

Una quinta soluzione potrebbe essere quella di chiedere ad un amico o ad un parente di versare la somma sul nostro conto corrente, dando poi a lui il corrispettivo in contanti.

In queste ultime operazioni con bonifici, che vedono coinvolti più conti corrente, è bene comunque sempre stare attenti a riportare con chiarezza le diciture nell’oggetto dei bonifici. Giacché il Fisco potrebbe insospettirsi se i movimenti sono ripetuti ogni mese. Specie se tra persone diverse.

Quanto costa versare contanti sul proprio conto ING Direct?

Il costo varia in base alle singole soluzioni adottate. Tramite altra banca, dipenderà dalle commissioni che essa impone per questa operazioni. Alcuni utenti si sono lamentati anche di commissioni di 16 euro. Il che, se fatto una volta al mese per tutto l’anno, porta ad un costo non indifferenze, di quasi 200 euro.

La tabaccheria, invece, ha una commissioni di 2,00 euro. Anche se ormai pure le ricevitorie stanno applicando aumenti costanti, approfittando degli aumenti continui di Poste italiane.

Per i bonifici, dipende anche in questo caso dalle commissioni applicate dalle singole banche.

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!