Infiammazione cronica, cos’è la piaga dei tempi moderni (II parte)

Sempre più studi mostrano come stati infiammatori a lungo termine siano intimamente connessi a varie patologie, sia fisiche che mentali

Eccoci alla seconda parte dell’articolo sull’infiammazione cronica di basso grado, in cui esploreremo i suoi effetti sulla salute mentale. Il testo dovrebbe essere più o meno leggibile in maniera indipendente, ma vi consiglio di dare almeno un’occhiata al paragrafo introduttivo (e magari a quello sulla semaglutide) nella prima parte.

Che cos’è l’infiammazione cronica?

Come abbiamo visto, l’infiammazione cronica di basso grado può avere pesanti impatti sul corpo umano, ma vale lo stesso per il cervello? Sulla carta la risposta dovrebbe essere negativa: prima degli inizi del secolo si pensava che il nostro organo più importante fosse una fortezza inespugnabile, grazie alla barriera emato-encefalica (o blood-brain barrier, come più semplicemente è chiamata in inglese).

Si tratta di un perimetro di cellule rigidamente regolato, designato per lasciar passare nutrienti essenziali come glucosio e ossigeno e bloccare invece tossine, agenti patogeni, cellule infiammatorie e proteine, isolando quanto più possibile il cervello da ciò che succede nel resto del corpo.

Ma, ahinoi, la ricerca medica recente sta dimostrando in maniera sempre più evidente che, in presenza di infiammazione cronica di basso grado, questo bastione difensivo può iniziare a sgretolarsi e, nei casi più gravi, essere ridotto a brandelli.

CONTINUA A LEGGERE

Image by Gerd Altmann from Pixabay

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità