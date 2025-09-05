Infiammazione cronica, cos’è la piaga dei tempi moderni (I parte)

Sempre più studi mostrano come stati infiammatori a lungo termine siano intimamente connessi a varie patologie, sia fisiche che mentali
Ho deciso di dividere l’articolo di oggi in due parti, in quanto l’argomento — l’infiammazione cronica di basso grado — è salito prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni e la ricerca in merito è alla frontiera della medicina. C’è quindi molto da dire e molto d’importante, così nella prima parte introdurremo e vedremo gli impatti fisici e biologici dello stato infiammatorio, mentre nella seconda ci concentreremo sugli impatti mentali.
Infiammazione cronica che cos’è?
Il nostro sistema immunitario è fondamentale per la sopravvivenza: in presenza di un’infezione o di una ferita, esso produce delle proteine infiammatorie chiamate citochine, che hanno il compito di eliminare agenti patogeni e favorire la riparazione dei tessuti lesionati.
I casi più gravi possono portare all’attivazione del cosiddetto sickness behaviour (traducibile come “comportamento da malato”), che consiste in una serie di sintomi quali affaticamento, isolamento sociale e perdita di appetito, nel complesso utili a soddisfare il bisogno di riposare e guarire. Ma a volte tale comportamento permane anche dopo il superamento della fase acuta della malattia e le citochine restano nell’organismo, provocando quella che viene definita infiammazione cronica di basso grado (chronic low-grade inflammation).
Vero e proprio flagello del mondo moderno, essa contribuisce all’insorgere di malattie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2, insufficienza renale e persino invecchiamento precoce e malattie mentali. Non tutto è perduto, però: la ricerca sta iniziando a stringere il cerchio attorno al “nemico” e nuove, talvolta insperate armi di difesa stanno finalmente iniziando a emergere nella lotta contro le infiammazioni croniche.
