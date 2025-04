India vs Pakistan: e se la guerra nucleare partisse da lì?

Nuova crisi tra India e Pakistan. I due paesi sono entrambi dotati di armi nucleari. Oggetto della disputa ancora il Kashmir.

Dopo alcuni anni di pace, torna la tensione tra India e Pakistan. C’è stato infatti un attacco terroristico contro un gruppo di turisti nella regione himalayana contesa dai due paesi, nella zona del Jammu e Kashmir. Decedute almeno 26 persone, tutti indiani e un nepalese. Il mondo è con il fiato sospeso per questo nuovo ed ennesimo fronte di guerra che quasi sicuramente si aprirà, soprattutto perché i due paesi sono dotati di armi nucleari.

Cosa sta succedendo tra India e Pakistan?

Come riporta ADNKronos, l’attentato è stato ad opera del gruppo noto come Resistenza del Kashmir (o Fronte della Resistenza), un’organizzazione militante che ha rivendicato più volte negli ultimi anni l’uccisione di minoranze residenti in Kashmir.

E’ nato piuttosto di recente, nel 2019. Il primo attentato è stato un attacco con granate nella città più grande del Jammu e Kashmir, Srinagar. L’India considera il Fronte della Resistenza alla stregua di una “organizzazione terroristica”, collegandola al gruppo islamista fuorilegge Lashkar-e-Tayyiba, responsabile a sua volta degli attacchi del 2008 a Mumbai.

Lo scopo ultimo del Fronte della Resistenza è quello di liberare la regione del Kashmir da quella che considerano un’occupazione da parte dell’India. Non hanno, almeno a oggi, una figura o una leadership jihadista centralizzata. E forse ciò li rende ancora più pericolosi.

Le prime misure indiane

Il Premier indiano Modi ha già fatto sapere che i terroristi saranno perseguitati ovunque si nascondano.

Prima ancora della risposta militare, c’è stata quella diplomatica: il governo di Nuova Delhi ha già adottato una serie di misure di ritorsione, sospendendo l’accordo del 1960 che stabilisce le modalità di utilizzo delle acque del fiume Indo e dei suoi vari affluenti, che attraversano i due paesi ma passano anche per la contesa regione del Kashmir. D’altronde, la guerra delle acque sta mettendo contro molti Stati.

Ancora, l’India ha ridotto da 55 a 30 i diplomatici indiani presenti in Pakistan, chiuso il principale passaggio di frontiera e ordinato a tutti i cittadini pachistani – ad eccezione dei diplomatici – di lasciare il paese entro il 29 aprile.

Tra India e Pakistan può scoppiare guerra nucleare?

Difficile che i due paesi arrivino a una escalation nucleare, visto che sono confinanti e ogni colpo inferto all’altro, di riflesso, finirà per avere ripercussioni anche su se stessi. Di sicuro, dovremmo attenderci prossime operazioni militari. Gli indiani si attendono una ferma risposta da Modi, il quale ha già visto ridursi la maggioranza in suo sostegno dopo le elezioni del 2014.

