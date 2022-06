Immagini e Foto gratis senza copyright: ecco i migliori siti

Introduzione

Dove trovare immagini e foto gratuite senza copyright? Quali sono i migliori siti per immagini e foto gratuite senza copyright?

Purtroppo oggi è diventato sempre più frequente vedersi arrivare via email la richiesta di un avvocato italiano o di una società straniera che richiede un risarcimento per uso improprio di un’immagine o di una foto.

Per uso improprio, intendiamo la pubblicazione di esse senza il consenso dell’autore e il relativo pagamento dei diritti. Un errore spesso commesso in buona fede, giacché si cerca un’immagine su Google e si decide di pubblicarla nel proprio articolo.

Purtroppo però questo modus operandi andava bene fino a qualche anno fa. Oggi, grazie agli algoritmi, è più facile risalire ad una violazione. Non a caso, sta nascendo un vero e proprio business a riguardo. Basta cercare su Google con alcune parole chiave adatte e si leggono fior fior di discussioni sui forum.

Una delle società più brave a far ciò è Copytrack, che invia un primo invito a pagare. E altre sollecitazioni successive, con la richiesta che si fa sempre più stringente. Fino a che, secondo qualche testimonianza, non arriva pure la PEC di un avvocato italiano associato.

Una richiesta che, soprattutto per un piccolo blogger che già guadagna cifre irrisorie l’anno dai banner, è una vera rogna.

Lo scopo di questo articolo non è quello di indicare cosa fare a riguardo. Sebbene sia sempre bene non farsi prendere dal panico, vedere altre casistiche in rete (magari contattare la persona che ha avuto la stessa esperienza) e se si conosce un avvocato civilista sentire un primo parere (purtroppo molti avvocati online chiedono anche loro denaro per una consulenza, ma ci sta, vivono anche di questo).

Bensì, è quello di fornire una serie di siti alternativi dove trovare immagini gratis e senza copyright. Con la premessa che queste piattaforme cambiano spesso e continuamente, quindi è bene sempre poi dare un’occhiata approfondita se sono diventate anche essere Premium nel frattempo.

Migliori siti per immagini e foto gratis senza copyright

Dopo la lunga ma giusta premessa, vediamo ora quali sono i siti dove trovare immagini e foto gratis e senza copyright. Molto interessante è l’elenco stilato da Giacomo Lucarini.

Pixabay

Inizio da Pixabay, perché è quello che uso per primo, dopo alcune brutte esperienze del genere. Il sito offre circa 1 milione di contenuti, anche video. Al centro della Home c’è una barra per la ricerca, sebbene scorrendo la pagina già ci sono delle immagini random. Inoltre, sopra c’è anche qualche sezione per fare prima. Nel risultato della ricerca, oltre alle immagini gratuite, troverete anche quelle a pagamento del sito iStock. Potete anche citare l’autore dell’immagine, c’è un tasto copia sotto l’immagine o la foto per fare prima.

Unsplash

Unsplash lo metto come secondo perché l’ho usato ogni tanto, sebbene la ricerca spesso non mi avesse soddisfatto. Oltre alla barra della ricerca, sopra ci sono anche qui le sezioni delle varie categorie per affinare la ricerca. E molto più numerose di Pixabay. Anche qui scorrendo la pagina già troverete immagini e foto gratuite e senza copyright.

StockSnap.io

Lo slogan di StockSnap.io è “Beautiful Free Stock Photos”. Anche qui troviamo le caratteristiche dei siti sopracitati: sezione in alto, barra centrale per digitare ciò che ci serve, immagini random scorrendo la pagina. Viene riportato anche il trending delle immagini più cercate.

Pexels

Pexels è un altro sito che ho usato sporadicamente, ma molto famoso per chi cerca siti con foto e immagini gratis e senza copyright. Qui non abbiamo le categorie, né il trend, ma solo dei suggerimenti. C’è invece la classica stringa centrale per la ricerca e la possibilità di scorrere immagini random.

Burst

Questa piattaforma è un servizio offerto da Shopify, popolare piattaforma per creare facilmente siti e-commerce. Burst si presenta più articolato e professionale dei precedenti. Sebbene non manchi la barra centrale per una ricerca veloce. Molto ricca la sezione dedicata alle categorie, alle quali si può arrivare tramite il primo Menu a tendina Collections. Si distingue dai precedenti perché appare più di nicchia e ci sono anche foto e immagini coperte dalla licenza fotografica di Shopify.

Reshot

Reshot ha una impostazione più articolata e professionale, adatta soprattutto per chi cerca foto particolari e non una banale immagine a corredo di un articolo. Ci sono tre tipi di immagini: icone, foto e illustrazioni. Ricercabili tramite la barra di ricerca o andando nelle tre sezioni relative poste più al centro in grande.

FoodiesFeed

Come è possibile intuire dal nome, FoodieFeed è un portale specializzato in foto e immagini di cibo. Quindi può andare bene soprattutto per chi si occupa di ricette, ristorazione, diete, ecc. Qui la barra è posta in alto in evidenza, ma sopra essa ci sono i tags più popolari raggiunginbili con un Menu a tendina. Scorrendo la Home anche qui appaiono subito delle immagini molto belle di alimenti e bevande.

Gratisography

Gratisography è il sito di foto dell’autore Ryan McGuire di Bells Design. Il quale mostra simpaticamente il suo volto in modo colorato, quasi in stile Andy Warhol (i colori al momento della scrittura sono viola e giallo, e rievocano una versione della mitica Big Babol). Ma ad essere colorito ed eccentrico è un po’ tutto il sito, il cui stile può piacere ma anche dare un po’ fastidio e apparire confusionario. Comunque, nel nostro peregrinare sul web a caccia di foto e immagini senza copyright e gratuite vale la pena farci un salto.

Freestocks

Freestocks ha invece uno stile molto semplice e spartano. Vanta 8 categorie, accessibili sia dal centro della Home page, che da un menu a tendina posto in alto a destra. Non manca anche qui una barra per la ricerca ed immagini random scorrendo la Home. In alto a sinistra ci sono anche i profili social del sito per trovare immagini e foto gratuite e senza copyright.

Picography

Su Picograpghy troverai foto di diversi fotografi professionisti (tra cui Dave Meier). Tantissime le categorie disponibili, possibilità di ricerca tramite barra, suggerimenti dei trend del momento e foto shuffle già trovabili scrollando la Home. Sicuramente si nota la maggiore professionalità degli autori. Non mancano offerte per abbonarsi a Shutterstock.

FOCA STock

Un altro sito d’autore. Su FOCA STock troverai le foto di Jeffrey Betts, a cui piace fotografare soprattutto oggetti tecnologici e aree di lavoro, nonché fiori e natura. Anche qui la qualità degli scatti balza subito agli occhi.

Picjumbo

Picjumbo segna un po’ un ritorno ai primi siti enunciati a livello di stile. E’ anche possibile acquistare foto da Shuttershock con un 15% di sconto. Tante le categorie e c’è anche una versione Premium.

Kaboom Pics

Anche Kaboom Pics ha un design molto minimal, con la barra della ricerca posta in piccolo piccolo tra le varie sezioni in alto. Anche qui scorrendo si trovano già delle immagini casuali, ma l’impostazioni ci appare meno intuitiva e user-friendly. Anche qui tante foto di diverse categorie.

SkitterPhoto

SkitterPhoto ha in comune con gli altri una barra centrale per la ricerca e foto casuali facendo scroll. Mentre tutte le varie impostazioni, comprese le categorie, sono relegate ad un menu a tendina in alto a destra. Template a parte, le immagini e le foto sono di alta qualità.

Life of Pix

Portale creato dall’agenzia creativa LEEROY, si presenta simile a Pixabay e UnSplash, sebbene poi scorrendo la Home è possibile anche trovare Adobe photo e le immagini casuali sono centrali e a pieno schermo. Il focus di Life of Pix è la natura, soprattutto gli animali. Foto di alta qualità, evidentemente fatte da fotografi di professione. Ci sono anche dei Video, sempre Free.

New Old Stock

New Old Stock è invece adatto per gli amanti delle foto d’epoca. La barra della ricerca è posta in alto a destra con l’icona classica della lente d’ingrandimento, mentre scorrendo la Home si vedono bellissime foto d’epoca che ritraggono soprattutto lavoratori manovali.

Jay Mantri

Sito personale del fotografo Jay Mantri dedicato alla natura. Presente anche i profili Instagram e Twitter.

ShotStash

Se la prima parte della Home sembra comune alle altre, scorrendo il sito di ShotStash si scoprono diversi aspetti curiosi. Come le immagini più popolari, wallpaper per cellulari scaricabili, perfino strumenti per fotografi. Quindi, oltre a trovare molte foto di qualità afferenti a varie categorie, troverai anche altre funzioni interessanti.

Styled Stock

Chiudiamo infine con Styled Stock, sito dedicato all’universo femminile. C’è anche un blog sul tema costantemente aggiornato, quindi può rivelarsi anche una piacevole Pink Community.

Come cercare su Google immagini e foto gratis senza copyright

Su Google è possibile cercare immagini libere da copyright e gratuite. Aprendo il più usato motore di ricerca del Mondo, scritto l’oggetto che cercate, dovete pigiare nella sezione Immagini. Andate poi su Strumenti, e avete due opzioni a disposizione.

Come spiega lo stesso supporto di Google:

Licenze Creative Commons: possono essere utilizzate senza costi, ma è necessario menzionare l’autore. Potrebbero inoltre essere soggette a limitazioni relative al modo o al contesto di utilizzo Licenze commerciali e altre licenze: dispongono di licenze non Creative Commons e possono provenire da siti che consentono di utilizzarle senza costi o da siti commerciali che richiedono un pagamento per il loro utilizzo

Sinceramente la cosa è un po’ ambigua e poco chiara e può indurre facilmente all’errore. Forse è meglio usare sempre uno dei siti prima menzionati.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo mostrato i migliori siti per trovare immagini e foto gratuite e senza copyright. Purtroppo da alcuni anni è partita un’autentica caccia alle streghe, un vero business (un po’ come le richieste di cancellazione di nomi sulla base della legge sul diritto all’oblio) basato sull’esigere diritti spesso a blogger che quel denaro lo vedono forse nell’arco di un anno. Dunque, abbiamo cercato di creare un contenuto di pubblica utilità.

Oltretutto, la stessa Google non offre garanzie di beccare una foto o un’immagine libera e gratuita. Quindi meglio perdere un po’ più di tempo nella ricerca ma stare un po’ più tranquilli.

Ribadisco comunque che i siti nel frattempo potrebbero essere cambiati e magari diventati anche a pagamento. E le indicazioni si intendono al momento della scrittura . Meglio sempre ricontrollare se offrono ancora foto free.

