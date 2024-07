Illuminati, il gioco da tavolo che ha predetto questi 9 eventi

Il gioco di carte Illuminati – The game of Conspirancy ha predetto diversi eventi poi realmente verificatisi. Vediamo la storia e quali eventi avrebbe previsto.

Pura coincidenza? Capacità predittive dei creatori? Ciascuno si farà la propria idea, magari trovando come via di fuga un “non è vero ma ci credo“. Fatto sta che il gioco di carte Illuminati – The game of Conspirancy ha predetto diversi eventi poi realmente verificatisi.

Vediamo la storia del gioco di ruolo Illuminati, come si gioca e quali eventi avrebbe previsto.

La storia del gioco da tavolo Illuminati

Come riporta L’identità di Clio, Illuminati è stato ideato da Steve Jackson, già creatore all’epoca di altri giochi da tavolo molto apprezzati, come Ogre (1977) o Wizard (1978).

Tuttavia, Jackson lasciò la casa editrice con cui aveva lavorato per la creazione delle succitate opere, complici dissidi sulla nascita di un altro gioco: The fantasy trip. E così nel 1980 si mette in proprio, fondando la Steve Jackson Games.

Insieme a Dave Martin, giovane disegnatore, partorisce l’idea di trasporre i romanzi della trilogia Illuminatus! di Robert Anton Wilson e Robert Shea in un gioco di società. Romanzi che raccontano con toni satirici ed una ambientazione distopica, il conflitto tra la società segreta di stampo massonico degli Illuminati – che controlla per vie occulte il pianeta – e i seguaci del culto di Eris (dea del caos), chiamati anche Discordianisti. Il classico braccio di ferro tra chi controlla il mondo e chi vuole ribellarsi, insomma. Tematiche cospiratrici che dall’11 settembre in poi sono diventate sempre più diffuse, aizzate anche dal web che permette una rapida diffusione di notizie e opinioni.

Dopo una serie di problemi e ostacoli da superare, Illuminati viene pubblicato ufficialmente nel luglio del 1982 nella sua versione base. Seguita, come vedremo, da espansioni e una versione del tutto rinnovata nel 1995.

Nel 1990, il mito del gioco si diffuse quando gli uffici di Austin, Texas, della società produttrice, furono oggetto di un blitz da parte dei servizi segreti americani. I quali sequestrarono vario materiale per trovare indizi sospetti. La società rischiò anche di fallire, attendendo di vincere alcune cause intentate contro il governo americano.

Quel blitz fece anche la fortuna del gioco, che crebbe in popolarità: come se il governo americano ne fosse preoccupato per i suoi contenuti. A ben guardare cosa ha predetto davvero, qualche sospetto resta.

Come si gioca al gioco di società Illuminati

Tipico gioco di carte, a cui è possibile giocare dai 2 agli 8 giocatori, i quali sono chiamati a impersonare diverse organizzazioni legate alla massoneria, ciascuno con un proprio scopo. Come l’annientamento degli altri gruppi rivali, la conquista di un certo grado di potere o l’accumulo di una certa quantità di megabucks (milioni di dollari) che rappresentano la valuta.

Successivamente, spinto dal successo, furono pubblicati tre set di espansioni che aggiungevano altre carte e nel 1995 venne pubblicata la versione Illuminati: new world order, che adotta un formato totalmente rivisitato, con carte collezionabili per creare mazzi da utilizzare in scontri uno contro uno.

Il gioco ha un taglio umoristico e grottesco, rispetto ad altri giochi come Risiko!, famoso gioco da tavolo sul tema della guerra.

Quali eventi ha predetto il gioco di carte Illuminati

Vediamo ora quali sono gli eventi che il gioco di carte Illuminati avrebbe predetto.

Terrorist nuke e Pentagon

La prima carta raffigura due grattacieli bombardati e riporta alla mente l’attacco al World trade center del 11 settembre 2001 (quella sulla destra). La seconda carta raffigura un attacco alla sede del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America, proprio come avvenne sempre nel corso degli attentati dell’11 settembre (quella sulla sinistra).

Oil Spill

La carta mostra una fuoriuscita di petrolio che rimanda al disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon della British Petroleum, iniziato il 20 aprile 2010 con milioni di barili riversati per giorni e giorni nel Golfo del Messico (ne parlammo qui).

Combined disasters

La carta rievocherebbe il disastro della centrale atomica di Fukushima nell’11 marzo del 2011, in seguito a uno Tsunami. L’associazione col Giappone fu data dalla figura della torre della Ginza Wako di Tokyo.

Jihad e Truck bomb

La prima carta predirebbe tutti gli attentati legati all’Isis e l’avvento dello Stato Islamico. Mentre la seconda, Truck bomb (camion esplosivo), non può che richiamare agli attentati di Nizza, Berlino, Londra e Stoccolma. Condotti con un camion scagliato sulla folla.

International weather organization

Rimanderebbe al controllo del clima terrestre nonché alla discussa teoria delle scie chimiche.

Nutrition nazis

Avrebbe predetto l’intransigenza eccessiva verso l’alimentazione di tipo vegano.

Quarantine

Non può mancare, infine, una carta che predirebbe la Pandemia del Covid-19.

Qui abbiamo parlato delle curiose origini del Monopoly.

