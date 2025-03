Il sogno, di cosa parla il nuovo spettacolo di Roberto Benigni

Di cosa parla il nuovo spettacolo di Roberto Benigni “Il sogno“? Se lo chiedono in tanti, soprattutto, oltre quanti amano il regista, attore e showman toscano, anche coloro che da settimane hanno visto su Raiuno lo spot alquanto misterioso che annuncia il programma. Il quale andrà in onda in prima serata sulla rete ammirata dell’azienda pubblica il 19 marzo.

Infatti, oltre al titolo dello show, al nome dell’autore-presentatore e alla data, si vede solo un cielo con delle tombe squillanti che incedono a mo’ di marcia trionfale. Una colonna sonora ormai tipica e tradizionale che annuncia l’amato (ma anche da altri detestato) Benigni.

Ad onor del vero, la trasmissione è stata annunciata già al Festival di Sanremo da Carlo Conti, dove Benigni è stato ospite, aprendo la quarta puntata dell’edizione di quest’anno, quella dedicata ai duetti.

Ecco alcune indiscrezioni su Il sogno di Roberto Benigni.

Di cosa parla Il sogno di Roberto Benigni

Mestyle riporta alcune indiscrezioni. Il sogno di Roberto Benigni su Raiuno (e poi disponibile gratuitamente su Raiplay)

Parlerà di noi, di oggi e di domani, temi contemporanei, cosa vogliamo lasciare ai nostri figli per il loro domani, domande e interrogativi che Benigni si porrà con la solita graffiante ironia.

Dunque, lo spettacolo avrà il classico taglio impresso dall’autore toscano, che torna dunque su Raiuno a 11 anni di distanza da I dieci comandamenti, che registrò ben 10 milioni di telespettatori sintonizzati. Riflessioni tra il serio ed il faceto, che toccheranno le corde del cuore delle persone parlando di sentimenti, idee e sogni appunto.

Potrebbero però esserci riferimenti anche alla fine della seconda guerra mondiale e del regime fascista, dato che quest’anno sono 80 anni. E il premio Oscar non manca mai allusioni ironiche anche alla politica.

Dunque, il sogno di Benigni farà ridere, pensare e commuovere.

