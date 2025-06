Il bacio di Hayez: quel particolare che sfugge a molti

Ecco la storia e il significato del dipinto Il bacio di Hayez e chi è la figura che appare nel buio.

“Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV“, noto semplicemente con il titolo “Il bacio“, è un dipinto a olio su tela (112×88 cm) realizzato dal pittore italiano Francesco Hayez (vissuto tra il 1791 e il 1882), realizzato nel 1859. Per poi riprodurre altre due versioni nei due anni successivi.

La storia de Il bacio di Hayez

Fu commissionato privatamente a Hayez dal conte Alfonso Maria Visconti di Saliceto, in quanto il pittore era ai tempi già molto noto nella Milano dei circoli patriottici di allora. Giuseppe Mazzini diceva di lui:

capo della scuola di pittura storica, che il pensiero Nazionale reclamava in Italia

L’opera ricade dunque in un periodo di grande fermento per il nostro paese, quello pre-unitario. Infatti, si carpisce che il bacio, per quanto appassionato, abbia anche qualcosa di irrequieto. In un contesto di frenesia e imprevisti dietro l’angolo.

Significato de Il bacio di Hayez

L’uomo tiene saldamente tra le braccia la donna che si lascia andare, per quanto, comunque, resti centrale nell’immagine e sia risaltata da una veste di colore celeste. Che diventerà bianca nella terza versione.

L’opera segna l’inizio dell’arte romantica in Italia, riuscendo nel contempo a rendere famosi i principi ispiratori del Risorgimento: nell’amplesso tra i due amanti, infatti, vive anche il desiderio di unificazione nazionale.

L’opera è dunque un inno ai movimenti patriottici e carbonari di metà ‘800, riuscendo però a sfuggire alla censura dei dominatori di allora: gli austriaci. Un risentimento italiano che troverà una saldatura con la Francia di Napoleone III, intento anch’egli a sconfiggere l’Impero austriaco, con cui si contendeva il dominio sul vecchio continente.

Descrive così Il bacio Giuseppe Nifosì:

In questo abbraccio e in questo bacio, l’osservatore presagisce il dolore per una partenza imminente e inevitabile: dopo l’addio struggente, la fanciulla resterà sola, carica di nostalgia, a cullarsi nella sua attesa malinconica, affranta per il timore di non rivedere mai più il suo amato

Chi è la figura nel buio?

Nell’opera però c’è un particolare che sfugge a un occhio meno attento e che rende il dipinto ancora più suggestivo. Infondendo quel senso di inquietudine che aleggia nell’aria, per quanto, almeno apparentemente, sembri un bacio fugace tra due giovani.

Sull’uscio della porta, posta sul lato sinistro di chi osserva, è possibile scorgere una figura in penombra e in posizione tergale. Le interpretazioni su chi sia e cosa significhi, come riporta Wikipedia, sono molteplici. Le principali sono le seguenti.

un uomo intento a spiare furtivamente la scena, senza prepositi violenti; un congiurato che attende il congedo del suo sodale dall’amata per poterlo colpire; una semplice domestica.

In effetti questa misteriosa figura cambia anche leggermente nelle 3 versioni e nella seconda in particolare, quella del 1860, che avvalora di più la terza ipotesi.

Dove si trova Il bacio di Hayez

L’opera è esposta presso la Pinacoteca di Brera di Milano, laddove fu collocata dal primo momento dal conte Alfonso Maria Visconti di Saliceto. Attualmente è esposta nella XXXVII.

