ICE, la polizia nazista che ha occupato Minneapolis

Trump ha inviato l’ICE a Minneapolis, un dipartimento speciale di polizia che si occupa specificamente di immigrazione.

Quanto sta accadendo a Minneapolis – città principale dello stato di Minnesota e capoluogo della contea di Hennepin – è qualcosa di inquietante. Il governo Trump ha inviato l’ICE, un dipartimento speciale di polizia che si occupa specificamente di immigrazione, il quale sta perpetuando abusi sulla cittadinanza degni dello squadrismo nazista e di una mera occupazione.

E forse non è un caso che lo Stato del Minnesota sia una roccaforte del partito democratico, contro cui il Tycoon – sempre più fuori controllo dopo aver mancato il Premio Nobel per la pace – sta abusando del proprio potere.

Il governatore del Minnesota, Mike Walz, ha ordinato il dispiegamento della Guardia nazionale statale nel tentativo di riprendere il controllo e riportare ordine alle strade di Minneapolis.

Chi era Alex Jeffrey Pretti, vittima dell’ICE a Minneapolis

Una sorta di guerra civile, che nel frattempo ha mietuto un’altra vittima innocente: Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso il dipartimento governativo per i veterani. I video lo mostrano filmare i gendarmi dell’Ice in azione, completamente inerme.

Così lo descrivono i familiari:

una persona che si preoccupava profondamente degli altri ed era turbato dalla stretta sull’immigrazione imposta dal presidente Donald Trump nella sua città

Insomma, l’occupazione di Capital Hill aveva già dato qualche segnale. Trump è pericolosamente senza freni e a questo punto nessuno può più dirsi esente dal mirino americano. Noi zelanti italiani compresi.

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità