IA utilizzata per truffe in bollette di luce e gas: come difendersi

Indagini approfondite hanno rivelato un complesso sistema criminale composto da società con sedi sia in Italia che in Albania.

Come tutte le nuove tecnologie, anche l’Intelligenza artificiale è un’arma a doppio taglio. Sebbene pare che gli aspetti negativi prendano notevolmente il sopravvento su quelli positivi. A partire dai danni arrecati a molte figure professionali, passando per la pericolosa distorsione della realtà (specie sui Social) fino ai tentativi di truffa di ultima generazione.

Se negli Usa da tempo è attiva una truffa condotta mediante voci generate appunto artificialmente, simili a quelle di persone vere, per fregare soprattutto anziani e sprovveduti, in Italia troviamo truffe relative alle bollette di luce e gas.

Tutto è partito da Milano, dove l’inchiesta della Polizia Postale locale è iniziata grazie alla denuncia di un sacerdote milanese, tormentato da telefonate minacciose provenienti da operatori di call center. Questo ha fornito l’input necessario per scoprire una vasta rete internazionale di truffatori.

Come funziona la truffa dell’Intelligenza artificiale per le bollette di luce e gas

Come spiega Pronto bolletta, indagini approfondite hanno rivelato un complesso sistema criminale composto da due società fornitrici di energia con sede a Padova e numerosi call center situati sia in Italia che in Albania.

Questi call center erano estremamente attivi nel convincere le vittime a stipulare contratti non autorizzati, utilizzando metodi coercitivi e ingannevoli per ottenere i loro dati personali e il loro consenso.

Le telefonate venivano fatte in orari scomodi per raccogliere dati personali, convincendo le vittime di parlare con l’Autorità di Regolamentazione per Energia e Ambiente (Arera) o con le compagnie energetiche con cui avevano contratti in essere.

Utilizzando pretesti falsi come fughe di gas o lavori pubblici, inducevano i clienti a cambiare operatore temporaneamente. Quando, invece, non riuscivano a persuadere le persone, si servivano dell’intelligenza artificiale per alterare le registrazioni vocali e simulare il consenso, stipulando contratti senza il vero accordo del cliente.

Una volta attivati i contratti fraudolenti, iniziavano le richieste di pagamento delle bollette, accompagnate da minacce di depotenziamento o disconnessione della corrente.

Le perquisizioni hanno interessato 35 siti, incluse le sedi delle due società padovane, 12 call center e numerosi dipendenti.

Come difendersi da truffe sulle bollette luce e gas con IA

Ecco alcuni semplici accorgimenti per non cadere nelle truffe (con IA o senza):

Informarsi su come funziona il mercato di luce e gas, di recente ulteriormente liberalizzato. Per esempio, cercando di contattare la compagnia che già si ha (trovando il numero ufficiale) e capire se è possibile ottenere sconti);

Mai fidarsi di chi propone contratti al telefono, né di chi si presenta alla porta. Potrebbe essere un’idea valida farsi un giro tra i vari siti ufficiali delle compagnie e capire cosa offrono se si vuole cambiare. O magari fare visita alle loro sedi fisiche per avere un preventivo;

Verificare l’affidabilità del fornitore di luce e gas in questione, controllando le recensioni (meglio quelle oggettive come quelle presenti su Google e non quelle riportate sul sito), la sua storia, ecc.

Leggere attentamente le condizioni contrattuali: assicurarsi di comprendere tutti i termini e le tariffe prima di firmare;

Non fornire informazioni personali: evita di condividere dati sensibili al telefono, salvo che non si stia parlando con la propria compagnia già in essere;

Verificare periodicamente le bollette e scoprire se ci sono aumenti ingiustificati e voci insolite;

Aiutare le persone anziane a non cascare in truffe, assistendoli nel cambio di operatore.

