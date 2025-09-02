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IA a rischio di trasmissione nascosta di comportamenti pericolosi

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inIntelligenza artificiale scienza tecnologia

Un gruppo di ricercatori della Anthropic dimostra la trasmissione nascosta di tratti senza alcuna connessione coi dati di addestramento

Nel campo dell’Intelligenza Artificiale (IA) uno dei concetti più importanti è quello dell’allineamento, inteso come il lavoro dei programmatori per far sì che un modello si comporti in maniera coerente con gli obbiettivi, le preferenze e/o i principi di un determinato gruppo d’interesse o persona singola.

Più facile a dirsi che a farsi, in quanto spesso è difficile specificare tutti i comportamenti desiderati o indesiderati da parte dell’IA; ecco quindi che di solito gli sviluppatori si accontentano di un compromesso, puntando invece ai cosiddetti proxy goals (traducibile come “obbiettivi sostitutivi”), quali ad esempio ottenere l’approvazione umana.

Ovviamente ciò può dare a sua volta origine a problemi, come ignorare delle limitazioni necessarie, ricompensare l’IA per il fatto di apparire allineata senza esserlo davvero e persino far sì che il sistema provi a raggiungere gli obbiettivi in maniera imprevista e a volte dannosa (il cosiddetto reward hacking, di cui ho parlato qui).

Alla lista delle complicazioni ora se ne aggiunge un’altra. Un gruppo di ricerca della Anthropic — i creatori del famoso LLM Claude — e collaboratori hanno infatti scoperto un’inquietante possibilità: la trasmissione di tratti e soprattutto disallineamento da un modello “insegnante” a uno “studente” in maniera subliminale.

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Image by David Sánchez-Medina Calderón from Pixabay

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Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

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