Serie A: IA ha azzeccato solo 2 previsioni, clamoroso errore sul Napoli

L’IA aveva fatto le sue previsioni sulla Serie A italiana di calcio, ma il risultato finale è alquanto deludente.

L’Intelligenza artificiale potrebbe essere la nuova frontiera per il Calcioscommesse, utilizzata per azzeccare sicuri pronostici e arricchirsi.

Un po’ come promette di fare nel trading online, ma alla fine resta appunto una promessa utilizzata dalle piattaforme per fregare il prossimo, garantendo sicure vincite tramite fantomatiche impeccabili previsioni sui mercati finanziari. E purtroppo c’è chi chi crede.

Tuttavia, almeno per ora, anche per il calcioscommesse la cosa è rimandata. O, almeno, questo è il verdetto se si guarda a quanto l’IA aveva previsto per la Serie A di calcio. Conclusasi ieri con la partita di recupero Atalanta-Fiorentina.

Ecco cosa aveva previsto l’Intelligenza artificiale per la Serie A e come è andata davvero.

Previsioni IA su Serie A

Lo scorso ottobre, la piattaforma Opta’s League Prediction aveva provato a stilare, tra gli altri campionati, anche la classifica di Serie A. Basandosi su dati storici. Potrete vedere il video completo su Instagram, postato dalla pagina Che fatica la vita da bomber:

In pratica, a parte aver azzeccato l’aspetto principale, ovvero la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, ha sbagliato tutte e tre le squadre retrocesse. Infatti, anziché Salernitana, Sassuolo e Frosinone, l’IA aveva pronosticato Cagliari, Genoa e Lecce.

In generale, ha poi sbagliato tutte le posizioni in classifica, eccetto la Fiorentina finita ottava. Quindi 2 posizioni su 20, un po’ pochine.

Di seguito mettiamo a confronto le 2 classifiche, ricordando che la classifica definitiva non è aggiornata al risultato di Atalanta-Fiorentina, che comunque nella sostanza non cambia le cose.

Come si evince, clamoroso su tutti è l’errore sul pronostico del Napoli: secondo l’IA si sarebbe classificato secondo, mentre poi nella realtà è finito decimo.

Pronostico IA:

Ecco la classifica di Serie a reale:

Certo, ci sarà tutto il tempo per perfezionarsi. Ma, chissà, anche l’IA sfuggirà alla proverbiale imprevedibilità della mitica sfera rotonda.

