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IA, ricercatori scoprono che controlla anche i nostri geni

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inIntelligenza artificiale salute scienza tecnologia
ia controlla geni

Ricercatori europei sviluppano un’IA che controlla i nostri geni, lavorando su cellule sane nei topi

Il novello campo della biologia generativa, che integra l’Intelligenza Artificiale nella sperimentazione biologica, ha visto la luce dei riflettori alla fine del decennio scorso, con lo straordinario successo nella previsione della struttura 3D delle proteine da parte dell’IA AlphaFold.

Ciò ha aiutato i ricercatori a creare ex-novo enzimi e anticorpi sempre più velocemente, consentendo di trattare malattie in maniera nuova ed efficace. Purtroppo, però, molte patologie umane sorgono da un’espressione genica difettosa, specifica in base al tipo di cellula, per cui potrebbe non esistere il farmaco perfetto a base di proteine per curarle.

IA che controlla geni degli esseri umani: l’ultima scoperta

Ecco quindi che i medici sono costretti a setacciare il genoma umano o animale alla ricerca di enhancer (o intensificatori) — brevi sequenze di DNA in grado di controllare l’espressione genica, attivando o disattivando geni specifici — utili allo scopo.

A parte la lentezza dell’operazione, ciò ha anche la limitazione di usare solo sequenze già generate dall’evoluzione naturale; ora però un gruppo di ricerca europeo ha annunciato di essere riuscito a produrre per la prima volta, grazie all’Intelligenza Artificiale, degli enhancer che la natura non ha ancora inventato.

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Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

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