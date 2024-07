I Robinson, che fine hanno fatto gli attori e altre curiosità

I Robinson (nome originale The Cosby Show) è una sitcom americana andata in onda dal 1984 al 1992, creata da Bill Cosby. Attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, conduttore e produttore televisivo; nonché musicista, compositore e perfino cantante.

Fu la prima serie tv a raffigurare la vita di una “ordinaria” famiglia afro-americana, dato che altre serie precedenti avevano descritto situazioni “atipiche“. Si pensi a Il mio amico Arnold, o alla prima del genere Good Times, dove invece erano ancora palpabili le tensioni sociali della lotta per i diritti civili che si trascinava negli States dagli anni ’50.

Tantissimi i premi vinti e i riconoscimenti: occupa il ventottesimo posto nella classifica delle migliori serie TV di tutti i tempi. L’ultima puntata, andata in onda il 30 aprile 1992, fu vista da oltre 44 milioni di persone in America, ad oggi il settimo finale di stagione più visto.

L’episodio “Buon Anniversario” e “Il signor pesce” sono state inserite nella Top 100 degli episodi più belli di una serie tv per la rivista Guide Tv.

Tra i premi vinti, 6 Emmy Awards e 3 Golden Globe.

Di seguito vediamo altre curiosità e che fine hanno fatto gli attori de I Robinson.

La storia

Nei primi anni 80, Marcy Carsey e Tom Werner, due ex dirigenti dell’ABC, lasciarono il network per fondare una propria compagnia. Negli anni 70 resero il network televisivo popolare grazie a serie come Mork & Mindy e Tre cuori in affitto.

Contattarono un autore e presentatore televisivo, Bill Cosby, il cui omonimo show a dire il vero non aveva avuto molto successo nel decennio precedente. E così dopo una prima bozza, trovarono la quadra basando la serie su una famiglia di ceto alto borghese, con la madre un avvocato in carriera e il padre uno stimato ginecologo, genitori di quattro figlie femmine e un figlio maschio. Per la prima volta, quindi, una famiglia afroamericana viene raffigurata come borghese, che dialoga sulla falsa riga di uno humour molto meno sfacciato e più “perbenista” rispetto ad altre serie omologhe contemporanee. E ciò fece breccia anche tra il pubblico bianco e più agiato.

Non solo, Bill Cosby volle che la serie fosse anche educativa, che lanciasse una morale a ogni episodio. Altra novità che l’intera serie venne girata a New York City e noni Los Angeles, dove la maggior parte dei programmi televisivi veniva registrata.

Altra curiosità è che i personaggi hanno gli stessi nomi della moglie e dei figli di Cosby e grosso modo anche le loro età. Inoltre, anche il problema della dislessia di cui è afflitto Theo, appartengono realmente al figlio di Cosby, Ennis.

E’ stato anche realizzato uno spin-off: Tutti al college, in cui viene seguita la vita di Denise al college. Alla fine della prima stagione, lo spin-off divenne una serie a sé stante, in quanto Denise lascia gli studi e torna nel cast della serie originale ancora in corso.

La trama de I Robinson

La serie narra la vita della famiglia Robinson (Huxtable nell’originale), residente a New York (precisamente a Brooklyn), così composta:

il padre Heathcliff “Cliff” Robinson, ginecologo;

la madre Claire, avvocato;

i cinque figli: Sandra, Denise, Theodore “Theo”, Vanessa e Rudith “Rudy”.

La trama ruota intorno ai contrasti e ai problemi portati dai figli adolescenti e tocca temi delicati come le gravidanze adolescenziali e il consumo di droghe.

Poi la famiglia si allarga con l’arrivo di Olivia (figlia di Martin e della sua ex moglie, poi, in seguito al matrimonio con Martin, di Denise e Martin), i gemelli Winnie e Nelson (di Sandra e Alvin) e Pamela “Pam” (cugina di Claire).

In totale, la serie consta di 201 episodi divisi in 8 stagioni. La prima puntata è andata in onda il 20 settembre 1984, mentre l’ultimo episodio è andato in onda il 30 aprile 1992.

Che fine hanno fatto gli attori de I Robinson

Bill Cosby, Dottor “Cliff” Robinson

Dopo il grande successo con I Robinson, Cosby non riuscì a ripetersi nei lavori successivi, come autore e come attore. Non solo, a partire dagli anni duemila è stato accusato da più di 70 donne di stupro e abusi sessuali, Reati che avrebbero avuto luogo a partire dalla metà degli anni sessanta. Tuttavia, sarà assolto in tutti i processi.

Felisia Rasciad, Avvocato Claire Olivia Hanks

Attrice attiva soprattutto in campo teatrale e televisivo, per la sua attività a Broadway ha vinto due Tony Award. Dopo la serie, è apparsa in altre serie e pellicole, ricordata soprattutto per la trilogia dedicata allo spin-off di Rocky, Creed, dove interpreta la madre del protagonista.

Sabrina Le Beff, Avvocato Sandra Robinson

I Robinson resterà il suo lavoro principale nel mondo della recitazione. Si ricorda anche per aver interpretato la guardiamarina Giusti in due episodi di Star Trek: The Next Generation, andata in onda grosso modo lo stesso periodo dell’altra serie.

Laisa Bonet, Denis Robinson

E’ colei che, insieme all’attore che ha interpretato Theo, ha lavorato di più tra i figli della famiglia Robinson. La si ricorda in Ascensore per l’inferno, con il grande Robert De Niro. Dopo I Robinson prende parte a numerosi film TV e direct-to-video a basso costo. Come Nemico pubblico al fianco di Will Smith, Alta fedeltà, Biker Boyz e in un’altra serie di successo, questa volta di ABC, Life on Mars. E’ però da qualche anno che non appare più in lavori da quasi 10 anni.

Malcolm-Jamal Warner, “Theo” Robinson

Come l’attrice che ha interpretato Denise, anch’egli è apparso in molti lavori ed è l’unico ancora in attività. E’ infatti tra i protagonisti della serie televisiva The Resident. E’ apparso anche in 2 film: Omicidio nel vuoto e Tutti pazzi per l’oro.

Tempestt Bledsoe, Vanessa Robinson

E’ entrata nella serie a soli 10 anni. E’ stata attiva in tantissime serie Tv tra gli anni 90 e fino al 2013. Ha avuto anche esperienze come doppiatrice.

Chescia Cnait Pulliam, “Rudy” Robinson

Entra nel cast quando ha soli 5 anni. E’ apparsa successivamente in diverse serie tv, sebbene l’ultimo lavoro risalga al 2010 nella serie Psycho.

Vip che hanno partecipato ai Robinson

Alla serie hanno preso parte tantissimi Vip, tra questi: Alicia Keys, Stevie Wonder, Dizzy Gillespie, Tito Puente, Lena Horne, Naomi Campbell, Plácido Domingo, B. B. King, Anthony Quinn e Miriam Makeba.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!