I mostri, storia e curiosità della serie tv rivale degli Addams

I mostri (The Monsters) è una serie televisiva americana andata in onda dal 24 settembre 1964 al 12 maggio 1966 sul network CBS. E’ stata mandata in onda contemporaneamente a La famiglia Addams, con la quale condivideva uno stile apparentemente simile, diventando rivali.

Tuttavia, se La famiglia Addams diventerà popolare soprattutto all’estero, nella fattispecie in Europa e nella nostra Italia, in casa sarà invece preferita The Monsters. Ne parliamo di seguito.

Caratteristiche della serie

Il telefilm diviso in 2 stagioni da 38 e 32 episodi ciascuna, per un totale di 70 episodi, fu girato volutamente in bianco e nero, per rispettare le atmosfere cinematografiche dei classici horror a cui si ispirano, ovvero quelle tipiche degli anni 30, 40 e 50. Infatti, come vedremo, i protagonisti ricalcano proprio le caratteristiche dei mostri della Universal Studios, che in quegli anni produsse dei film che trasponevano sul grande schermo romanzi aventi come protagonisti appunto delle creature dalle tinte horror. Nonostante negli anni 60 fosse già adottato il colore.

Vivono in una fatiscente villa in stile vittoriano al numero civico 1313 (il numero 13 è considerato sfortunato nei paesi anglosassoni) Mockingbird Lane nel sobborgo di Mockingbird Heigh, luogo immaginario di uno stato mai rivelato (si presume alla periferia di Los Angeles).

Caratteristici anche i mezzi usati nella serie: il Munster Koach, un carro funebre acquistato usato da Lily e regalato a Herman per il suo compleanno, trasformato in hot road e il DRAG.U.LA un dragster (veicolo da competizione) per la cui realizzazione fu usata pare una bara autentica, costruito nella finzione scenica dal nonno. Entrambi i veicoli compaiono nell’episodio Hot Rod Herman, numero 36 della prima stagione.

Per quanto già all’epoca fosse più popolare e più gradita degli Addams in America, non vide una terza stagione. Inoltre, è tornata molto popolare oggi tanto da essere ancora oggetto di remake per film e serie tv.

La serie ha probabilmente ispirato, per taglio ironico e bianco e nero, il film di Mel Brooks (1926) Frankenstein Junior uscito nel 1974.

Nel 1966, alla fine della messa in onda della serie, è stato distribuito nei cinema il film a colori La dolce vita non piace ai mostri (Munster, Go Home!), diretto da Earl Bellamy, che aveva già diretto sette episodi della serie televisiva originale. Nel 1973 viene realizzato un film di animazione della durata di un’ora, de Mini Monsters, per la serie The ABC Saturday Superstar Movie.

Nel 1988 la si bi ess trasmise il sequel I Mostri vent’anni dopo (The Monsters today), serie composta da 3 stagioni per 72 episodi. Mentre nel 1995 fu la volta del film prequel Here come the Monsters, mai uscito in Italia.

Nel 2012 si è tentato di lanciare una nuova serie televisiva, Mockingbird Lane, dal nome della località in cui vivono. Ma dopo la realizzazione del pilota, la serie è stata cancellata.

Ancora, nel 2022, il regista Rob Zombie ha proposto un riadattamento cinematografico.

I personaggi

Ecco i personaggi protagonisti:

Herman Monster (Fred Gwynne, 1926 – 1993), il capofamiglia, ha le sembianze del mostro di Frankenstein;

la moglie Lily Monster (Yvonne De Carlo,1922 – 2007) ricorda Elsa Lanchester (1902 – 1986) nel film La Moglie di Frankenstein del 1935;

il nonno uguale al conte Dracula (Al Liuis, 1923 – 2006);

il figlio Eddie Wolfang (Butch Patrick, 1953) che assomiglia a Lon Chaney Jr (1906 – 1973) nel film sull’Uomo lupo del 1941;

la nipote Marilyn (Beverley Owen, 1937 – 2019, poi Pat Priest, 1936), chiamata così non a caso perché ha le sembianze della Monroe, deceduta un paio di anni prima e già all’epoca diventata una leggenda. Quest’ultima, inoltre, incarnava lo stereotipo della scrim queen (la bella protagonista positiva) tipica dei film horror e di fantascienza degli anni cinquanta e spesso ricalcata ancora oggi.

Altri personaggi ricorrenti erano Yolanda Cribbins, interpretata da Claire Carleton, e

Bloom il postino, interpretato da John Fiedler.

La trama

La serie si basa sul genere slapstick: situazioni tipicamente comiche, cadute, capitomboli e litigi divertenti. In genere, le puntate si svolgono così: Herman tenta di fare qualcosa di grandioso, il Nonno lo aiuta e tutto va a scatafascio. Oppure Herman fa i capricci, il Nonno imbastisce piani, mentre Lily li rimprovera, col risultato finale che il più maturo appare essere il piccolo Eddie.

Il telefilm era una divertente presa in giro dei film horror e allo stesso tempo dello stile di vita familiare americano degli anni 60, con riferimenti anche all’attualità del tempo. Non manca però una morale, incastonata come era in quella delicata cornice rappresentata dal fermento sociale e politico protagonista dell’America degli anni 60. Soprattutto per quanto concerne l’affermazione dei diritti civili.

Il messaggio implicito era dunque: non importa l’aspetto fisico, ciò che conta è possedere un buon cuore. Infatti, i simpatici e ingenui protagonisti, si chiedevano anche perché la gente scappasse da loro e li evitasse.

Le differenze con gli Addams

I Mostri esordì sulla si bi ess il 24 settembre 1964, quasi in contemporanea con la serie La Famiglia Addams (2 stagioni, 64 episodi) in onda sulla NBC dal 18 settembre dello stesso anno.

La differenza tra le serie sta soprattutto nello status delle due famiglie: ricchissimi gli Addams, non costretti a lavorare come i più tradizionali Monsters dove l’unico stipendio è quello del capofamiglia Herman. L’elemento soprannaturale, poi, è maggiormente evidenziato ne I Mostri.

Le due serie furono accomunate pure dal medesimo destino: La Famiglia Addams terminò l’8 aprile del 1966, mentre I Mostri il 12 maggio, battute entrambe dal successo di un nuovo telefilm in onda dal 12 gennaio sulla concorrente ABC: il mitico Batman a colori con protagonista Adam West (1928 – 2017). Autentica serie iconica di grande successo anche in Italia.

In Italia

La serie è stata inizialmente trasmessa dalla Rai tra gli anni sessanta e gli anni settanta, con un primo doppiaggio.

Una seconda messa in onda è avvenuta tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta su Rai 3, con un nuovo doppiaggio per la seconda stagione.

Infine è stata trasmessa in replica, dall’ottobre del 2003, su Italia 7 Gold. Per l’occasione i Monsters, che nella serie originale portavano il cognome Munster, appunto, sono stati ribattezzati “The Mostri“.

