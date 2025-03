Pura X, il pieghevole Huawei rivoluziona il settore

Vediamo le caratteristiche tecniche dello smartphone pieghevole Huawei Pura X, ma anche il prezzo e se c’è il sistema operativo Android.

Dopo il ban di Google imposto, di fatto, dalla prima amministrazione Trump, Huawei ha visto crollare la propria notevole fetta di mercato negli Usa e in Europa. E forse non è un caso. Il colosso cinese stava minacciando seriamente il primato di Apple e Samsung, aziende americana l’una e sudcoreana l’altra (ma fortemente filo-statunitense), immettendo sul mercato prodotti dal rapporto qualità-prezzo incredibile. Ma è in grado di sorprendere ancora, come dimostra lo smartphone pieghevole Pura X.

Con Pura X, Huawei non intende solo dire la sua anche nel settore degli smartphone pieghevoli, ma intende anche rivoluzionare questo settore che sta lentamente (complice anche il prezzo dei prodotti folder) prendendo piede anche in Italia.

Vediamo le caratteristiche tecniche del pieghevole Huawei Pura X.

Cosa ha di particolare lo smartphone pieghevole Pura X di Huawei?

Come ben illustra Luca Zaninello su Tomshow, Huawei ha improntato un “approccio innovativo che combina la flessibilità di un pieghevole con un’ampia superficie di visualizzazione“.

A distinguere Pura X in prima battuta è il suo design, che lo differenzia dai tradizionali smartphone pieghevoli “a conchiglia” poiché presenta dimensioni più ampie. In questo modo, è possibile utilizzarlo sia in posizione orizzontale che verticale.

Caratteristiche tecniche di Pura X di Huawei

Veniamo ora alle caratteristiche tecniche di Pura X di Huawei. Lo schermo esterno si estende per 3,5 pollici con una risoluzione del diplay di 980 x 980 pixel, una luminosità che raggiunge il suo massimo a 2500 nit e un rapporto di aspetto 1:1.

La presenza della tecnologia LTPO 2.0 fa sì che la frequenza di aggiornamento vari in modo dinamico da 1 a 120 Hz. Il tutto appannaggio tanto del consumo energetico quanto della fluidità delle immagini. Ottime notizie per chi guarda video col telefono: il display supporta altresì la tecnologia HDR.

Veniamo allo schermo principale, costituito da un pannello da 6,3 pollici con un rapporto di aspetto di 16:10 e una risoluzione di 2120 x 1320 pixel. Gode anche esso della tecnologia LTPO 2.0, con le medesime caratteristiche dette in precedenza per lo schermo esterno.

Passiamo alla fotocamera, uno degli aspetti più attenzionati quando si sceglie un telefono: la fotocamera si compone di 4 sensori:

fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.6 e tecnologia RYYB;

teleobiettivo con zoom ottico 3,5x;

fotocamera ultra-grandangolare da 40MP;

sensore di colore dedicato.

Accattivante anche il case, proposto in 3 colori diversi: Moon Shadow Gray, Zero Degree White, Phantom Night Black. Non mancano 2 versioni per collezionisti e amanti del design anche per gli smartphone.

Recensione di Huawei Pura X

Ecco una video recensione di Trendy Tech sul profilo Instagram ufficiale:

Huawei Pura X ha il sistema operativo Android?

Purtroppo no, monta il sistema operativo di Huawei, giunto alla sua quinta versione: HarmonyOS 5, implementato del 40% rispetto alle performance della quarta versione. Mancano, inutile dirlo, anche i servizi Google nativi.

Inutile dire che l’intelligenza artificiale giochi un ruolo molto importante. A partire dal modello linguistico Pangu di Huawei, in collaborazione con i modelli DeepSeek, che potenzia l’assistente vocale. La vera novità è però “AI eye-movement“: è possibile sfogliare le pagine web semplicemente muovendo gli occhi.

Veniamo a un altro aspetto che interessa quando si sceglie un telefono: la batteria. Pura X di Huawei monta una batteria da 4720mAh, che consente di arrivare tranquillamente a fine giornata. Anche perché non manca la ricarica rapida cablata da 66W per situazioni energetiche emergenziali. Così come la ricarica wireless da 40W. Messe insieme, queste due funzioni consentono di ricaricare il telefono pieghevole del colosso cinese in maniera rapida e pratica.

Quanto costa lo smartphone pieghevole Pura X di Huawei

Veniamo infine al prezzo: Huawei Pura X, per il modello base con 12GB di RAM e 256GB di memoria, costa 7499 yuan. Ovvero circa 1040 euro. Un prezzo in linea con gli smartphone pieghevoli Top di gamma.

