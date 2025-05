Hiroshima e Nagasaki: perché America usò la bomba atomica?

Ecco il vero motivo per cui l’America arrivò a sganciare la bomba atomica sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.

Il 6 e il 9 agosto del 1945 sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki furono sganciate bombe atomiche dagli Stati Uniti d’America, sul finire della Seconda guerra mondiale. Gli americani vollero sia testare questa nuova arma su cui la Germania nazista lavorava da tempo, sia dire ad alta voce al mondo chi avrebbe comandato di lì in poi. Spaventando, o almeno provandoci, i principali avversari di allora: l’Unione sovietica.

La mattina del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l’aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica chiamata “Little Boy” su Hiroshima. Seguita tre giorni dopo da un’altra bomba atomica ribattezzata “Fat Man” su Nagasaki.

Le vittime totali, tra morti immediati e successivi per effetto delle conseguenze delle radiazioni, sono stimate tra le 150 mila e le 220 mila unità.

Ma perché gli Usa vollero sganciare le bombe atomiche? E perché scelsero quelle due città nipponiche. Facciamo il punto.

Il contesto storico

Dopo la prima guerra mondiale il Giappone diede vita a un forte espansionismo verso Oriente per allargare il proprio impero, favorito dai territori ottenuti (su tutte le colonie tedesche sull’Oceano Pacifico) e dal controllo di diverse lucrose rotte commerciali nel bacino.

L’aggressività in politica estera fu spinta da l fatto che venne escluso dalle spartizioni coloniali del XIX secolo, e così diede avvio a una forte militarizzazione della società nipponica, iniziata già alla metà degli anni venti. Si rispolvererà così il concetto filosofico medievale del Gekokujō, secondo il quale un ufficiale inferiore può disobbedire agli ordini superiori se lo ritiene moralmente giusto.

Un nazionalismo che troverà una solida alleanza e drammatica con quello tedesco e italiano fomentato da Hitler e Mussolini. Del resto, siamo nel ‘900, secondo di nazionalismi diffusi in tutto il Mondo.

L’obiettivo principale dell’Impero giapponese fu la Cina, antico nemico, approfittando anche della guerra civile interna che la stava indebolendo, complice la contrapposizione tra le forze comuniste di Mao Zedong a quelle del Kuomintang nazionalista di Chiang Kai-shek.

Dopo alcune schermaglie, la guerra totale iniziò dal luglio 1937. E vide prevalere il Giappone nella prima fase, ma poi la Cina recuperò grazie al consolidamento del potere di Mao e di varie capitolazioni da parte dei giapponesi inflitte dagli Alleati.

Secondo il sito Senza atomica, le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki non erano necessarie. Il 20 giugno 1945 l’imperatore del Giappone Hirohito (in carica dal 1926 al 1989) prese coscienza che occorreva porre fine all’impegno del suo paese nella Seconda guerra mondiale. Così, convocò un consiglio di ministri per comunicargli la sua decisione e decise di inviare il principe Konoye a Mosca per avviare dei colloqui.

Tuttavia, tra Urss e Usa erano già iniziati i contatti per spartirsi il Mondo, soprattutto l’Europa, ma anche altre zone del mondo, tra cui proprio il Giappone.

Tuttavia, il neo eletto presidente Truman, come vedremo, aveva già dato il suo beneplacito al Progetto Manhattan, col quale si stava lavorando a un’arma atomica. E, venuto a conoscenza delle mire sovietiche sul Giappone, decise che il modo migliore per fermare tutto ciò era quello di utilizzare la nuova arma sul paese del Sol Levante.

Quindi, il Giappone era già pronto alla resa. Il problema però è che gli Usa volevano evitare che il paese finisse sotto l’influenza russa. Inoltre, era il momento giusto per testare quell’arma.

Perché l’America sganciò le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki?

Veniamo al fronte americano. Il nuovo presidente degli Stati Uniti Harry Truman, succeduto al presidente Roosevelt deceduto improvvisamente il 12 aprile 1945, rimase molto affascinato nel sapere degli studi per la produzione di un nuovo esplosivo dalla “potenza quasi incredibile“. Presentata con enfasi come una nuova arma “capace di distruggere il mondo intero“.

In particolare, si lavorava a un’arma che facesse tesoro sugli studi americani relativi alla frantumazione dell’atomo avviati a inizio secolo. Fu così implementato il cosiddetto Progetto Manhattan, che sfociò nel primo test nucleare, nome in codice “Trinity“, avvenuto il 16 luglio 1945 ad Alamogordo, nel Nuovo Messico. Una bomba di prova chiamata “The Gadget“.

Del progetto Manhattan si parla nel film premio Oscar Oppenheimer, dedicato a uno dei protagonisti.

Truman aveva dunque trovato il modo di porre fine alla “questione giapponese” senza produrre altre vittime tra i soldati americani, come accaduto in occasione della conquista di Okinawa, che aveva causato la morte di 150 000 civili e militari giapponesi, certo, ma anche la perdita di circa 70 000 soldati statunitensi. I nipponici erano fermamente disposti a morire per la Patria, dando vita al fenomeno dei cosiddetti Kamikaze.

Occorre porre un argine all’espansionismo giapponese, che minava gli interessi e gli spazi commerciali americani a Oriente. Ricordiamo che il Giappone era alleato con la Germania nazista e l’Italia fascista. Mentre gli americani con Francia e Gran Bretagna.

Perché furono scelte Hiroshima e Nagasaki per testare la bomba atomica?

In molti si chiedono perché sono state scelte proprio Hiroshima e Nagasaki e non altre città storicamente più importanti, come la capitale Tokyo o Kyoto.

Nel maggio del 1945 vennero suggeriti come obiettivi le città di Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura e Nagasaki oppure gli arsenali militari. La scelta doveva tenere conto soprattutto degli effetti psicologici sul governo giapponese. Spingendoli alla resa. Kyōto fu la prima ad essere scartata, essendo un noto centro intellettuale giapponese. Poi si decise di risparmiare anche Tokyo, poiché già vittima di un pesante bombardamento due mesi prima che aveva causato oltre 100 mila vittime, oltre a pesanti danni architettonici e infrastrutturali.

La prima scelta finale ricadde su Hiroshima, poiché allora era una città di grande importanza militare e industriale e nei suoi pressi erano presenti alcune basi militari di grande importanza. Inoltre, non erano presenti campi di prigionia che avrebbero potuto colpire gli alleati. Inoltre, Hiroshima era soprattutto un centro per le comunicazioni, per lo stoccaggio delle merci e un punto di smistamento delle truppe. Dunque un centro strategico fondamentale per l’esercito giapponese.

La seconda scelta definitiva ricadde sulla città di Nagasaki poiché all’epoca costituiva uno dei maggiori porti del Giappone meridionale, di grande importanza bellica a causa delle sue diversificate attività industriali di rilievo (per la produzione di munizioni, navi, equipaggiamenti militari e altri materiali bellici). Inoltre, essendo stata costruita senza un piano regolatore, vedeva le abitazioni civili in legno, dunque altamente infiammabili, adiacenti agli stabilimenti industriali.

La sua scelta viene però ritenuta paradossale dagli storici, poiché la città di Nagasaki era una delle più ostili al governo militare e al fascismo giapponese complice la radicata tradizione socialista ancora presente. Ma anche perché ospitava la più grande e antica comunità cristiana e cattolica giapponese, tradizionalmente più ben disposta verso gli stranieri in generale e gli occidentali in particolare. Infine, morfologicamente presenta un territorio piuttosto complesso, tanto che a subire i principali danni del bombardamento fu la parte settentrionale, mentre quella meridionale fu lasciata quasi intatta poiché protetta dai monti Insayama e Kompira.

Film sulle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki

Sulle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, oltre al succitato Oppenheimer, suggeriamo Rapsodia in agosto, del 1991, del grande regista giapponese Akira Kurosawa.

Si tratta del penultimo film del regista, il quale, attraverso una piacevole quanto significativa commedia, ci riporta alla mente gli orrori delle due bombe atomiche cadute sul Giappone nel 1945. Altro tema è quello della vecchiaia e del rapporto-scontro tra nuove e vecchie generazioni. Alcune scene a forte impatto emotivo, tra cui quella dell’occhio nel cielo e della donna anziana che corre contro la bufera nel finale.

Una chicca è l’utilizzo nel cast di una stella di Hollywood, nella fattispecie Richard Gere. Prima e unica volta per Kurosawa.

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐

Foto di Monirul Islam Shakil da Pixabay

