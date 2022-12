Ue propone tribunale per crimini russi: ma ecco i tanti crimini americani

Un tribunale internazionale contro i crimini russi. Questa è in sintesi la proposta lanciata tramite tweet del presidente della Commissione dell’Unione europea Ursula von der Leyen.

Più precisamente, ha scritto:

La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. Con i nostri partner, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale

L’esecutivo europeo, nelle prossime ore, invierà ai Paesi membri una proposta ad hoc per permettere che le responsabilità della Russia possano essere giudicate davanti a una Corte.

Peccato che l’Ue, annebbiata da un atlantismo estremo, abbia dimenticato i tanti crimini commessi dagli americani dal 1945 ad oggi. Di seguito rinfreschiamo la memoria.

Come riporta ANSA, in un video, il presidente della Commissione Ue ha tuonato:

La Russia deve anche pagare per le devastazioni che ha provocato. Si stima che i danni subiti dall’Ucraina siano attorno ai 600 miliardi di euro. La Russia e gli oligarchi devono risarcire l’Ucraina e coprire i le spese per la ricostruzione, e noi abbiamo gli strumenti perché la Russia paghi. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro delle riserve della banca centrale russa e congelato 19 miliardi di euro degli oligarchi russi

Tralasciando il fatto che l’orso russo sia uscito dalla tana perché stuzzicato dagli americani da inizio anni ’90, con un’accelerata dal 2014, di seguito vediamo le varie guerre promosse dai presidenti americani dal 1945 ad oggi. Ben riassunti da AGI.

Donald Trump è stato tra i pochissimi presidenti americani a non avviare o acuire alcuna guerra. Quello che sta facendo attualmente Biden è sotto gli occhi di tutti.

Quello che poi hanno fatto in passato le potenze coloniali europee è altra storia. Si pensi alle atrocità commesse da Leopoldo II in Congo.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)