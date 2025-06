Guerra tra Israele e Iran: quali rischi per l’Italia

Vediamo quali sono i rischi concreti per l’Italia con la guerra tra Israele e Iran iniziata proprio in queste ore.

Israele prosegue nel suo intento di primeggiare su tutta la regione. Dopo aver quasi del tutto eliminato i palestinesi da Gaza, fatto fuori metà Libano (per destituire gli hezbollah), ora punta forte sull’Iran. Uno degli ultimi principali avversari rimasti. Dopo la caduta di Saddam, Gheddafi e Assad, quindi, rispettivamente, di Iraq, Libia e Siria.

Il tutto, con il silenzio acconsenziente dell’occidente, Italia compresa. Ormai anche essa, di fatto svenduta agli israeliani.

Ci ha provato la Spagna a defilarsi e ha già pagato con due blackout, uno alla rete elettrica e uno alla rete telefonica.

Ma cosa rischia l’Italia con la guerra tra Israele e Iran. Proviamo a fare il punto.

Quali rischi per l’Italia con guerra tra Iran e Israele?

Quella che a noi sembra una guerra lontana, in realtà ci tocca da molto vicino. I rischi di una escalation tra Israele e Iran e di una guerra prolungata, li elenca Money.

Il primo effetto tangibile, sarà inutile dirlo, sui costi energetici. Dunque bollette della luce e del gas (ancora) più care, pienone per l’auto di nuovo in aumento dopo un leggero caro, costo dei prodotti più cari sia per i costi di produzione in aumento sia per quelli di trasporto.

Pesanti danni anche per le aziende che esportano prodotti verso quell’area. Verso Israele, l’Italia esporta beni per oltre 3,3 miliardi di euro l’anno, con una bilancia commerciale storicamente favorevole e una domanda che ultimamente è pure in crescita; in particolar modo nei settori meccanica, arredamento, farmaceutica e automotive.

In generale, verso l’intera area mediorientale l’export italiano vale oltre 25 miliardi di euro, pari al 4,1% del totale nazionale.

Poi c’è il rischio legato al mancato reperimento dei prodotti che devono passare per il Mar Rosso. Alcuni fondamentali, altri meno.

Infine, c’è il rischio generale legato alla guerra e alle rispettive alleanze, che rischiano così di far sfociare questo conflitto a livello mondiale. Se Israele può contare su quasi tutti i paesi dell’Unione europea e della Nato (quindi in primis gli Usa) e alcuni stati mediorientali come la Giordania, l’Iran può contare su partner come Russia e Cina. Sebbene occorra capire quanto questi ultimi vogliano entrare in guerra, già alle prese con problemi interni (rispettivamente Ucraina e Taiwan), oltre che mossi da calcoli economici e commerciali.

Del resto, Cina e Russia stanno stringendo importanti accordi con Israele negli ultimi anni. In particolare, i primi cedono risorse energetiche e materie prime in cambio di tecnologie militari da parte dei secondi.

Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità