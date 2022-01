Guerra in Ucraina: da gas a missili nucleari, quali rischi per Italia

Introduzione

Usa e Russia mai così vicine ad una Guerra in Ucraina. E’ da qualche anno che la longa manus statunitense prova a posarsi sul paese ex sovietico, confinante con la Russia e quindi strategicamente molto invitante. Ed il modo migliore è farlo aderire alla Nato, come fatto con altre ex repubbliche socialiste sovietiche.

La Russia ha schierato l’artiglieria pesante al confine ucraino, pronta ad intervenire qualora l’adesione avvenisse. Qualcosa di tragico si era già consumato anni fa, precisamente nel 2014. Quando l’Ucraina è sfociata in una guerra civile tra est ed ovest. Ovvero, tra la metà occidentale che vuole finire sotto l’ombrello Nato e la metà orientale che vuole restare fedele ai russi.

All’epoca il golpe ai danni del presidente in carica fu ordito anche grazie all’ausilio di neonazisti. Di recente, le elezioni hanno visto la vittoria di un personaggio malleabile (ne ho parlato qui).

L’Italia dovrebbe seguire con molta attenzione la vicenda, scongiurando il più possibile una guerra in Ucraina. Perché ha molti interessi in gioco. Vediamo quali.

Guerra in Ucraina: a rischio rifornimento di gas

Come riporta Il Giorno, l’Unione europea, seppur impegnata nella transizione ecologica, è tuttora un grande importatore di gas e di petrolio dalla Russia. Il rubinetto russo garantisce circa il 40% del gas consumato in Europa. Il gas russo che arriva in Europa passa per l’80 percento proprio per l’Ucraina.

A questo rischio occorre aggiungere i prezzi del gas già alle stelle a causa dell’aumentata domanda cinese e della ricerca di rendimento sulle commodities.

Secondo quanto riporta il Financial Times sarebbero in corso colloqui tra Usa e Qatar per assicurare la fornitura di gas ai Paesi europei in caso di invasione russa dell’Ucraina. Il Qatar è il terzo Paese al mondo per riserve di gas, dopo Russia e Iran.

L’Italia è dipendente dal gas russo per circa il 30-35% attraverso il gasdotto Tag (Trans Austria Gas Pipeline), il quale raggiunge il territorio terminando a Tarvisio, in Friuli. Per fortuna, però, le nostre scorte consentirebbero, in caso di immediato blocco, di affrontare l’inverno tranquillamente. I problemi potrebbero presentarsi verso la primavera, quando però il fabbisogno di gas cala nettamente.

Per aggirare il problema, occorrerà incrementare le importazioni da altri Paesi, quali Algeria e Libia. Anche se, con la destituzione di Gheddafi, le cose sono molto cambiate in sfavore dell’Italia.

I rischi per il commercio

Come ho già riportato qui, già qualche anno fa Putin non ha mancato di sottolineare come le sanzioni volute dall’Ue e avallate dal Governo Renzi, siano dannose per il nostro stesso Paese:

I nostri investimenti in Italia sono del valore di 2-3 miliardi di euro. Ci sono oltre quattrocento aziende italiane in Russia e questo rappresenta oltre un miliardo di scambi commerciali (…) gli imprenditori italiani perdono un miliardo di euro da contratti già siglati (che per alcuni economisti sarebbero addirittura 3). Le sanzioni, dunque, vanno eliminate

Ricorda poi come i rapporti italo-russi siano da ben cinque secoli forti e privilegiati. E ancora, come ‘L’Italia sia il quarto partner commerciale della Russia’. Tuttavia, con l’inasprimento dei rapporti tra i due Paesi, di recente gli scambi si sono ridotti di molto.

A risentirne di più dell’embargo è il settore agroalimentare che ha perso quasi la metà dei profitti. E la situazione sta precipitando perché la Russia si sta aprendo ad altri mercati, come la Turchia.

A farne le spese però, ricorda, è il made in Italy in generale, che fino a qualche anno fa vantava esportazioni verso la Russia fino a quasi dieci miliardi di euro. Mentre ora sono scese di oltre un terzo. Non è andata meglio per la meccanica, in calo del 14 percento.

Le bombe nucleari NATO presenti sul nostro paese

C’è poi un’altra questione che dovrebbe inquietare: la presenza numerosa di bombe nucleari NATO presenti sul territorio italiano.

Come riportava un anno fa Anti Mafia Duemila, se è vero che gli Stati Uniti d’America hanno ridotto a 100 le bombe nucleari tattiche B61 dislocate in Europa, l’Italia continua ad essere il partner NATO che ospita il maggior numero di questi ordigni di distruzione di massa. Ben 35, nelle basi aeree di Aviano (Pordenone) e Ghedi (Brescia).

A renderlo noto era stato l’Istituto di Ricerche Internazionali IRIAD – Archivio Disarmo di Roma dopo la pubblicazione da parte del Bulletin of the Atomic Scientists di una ricerca sulle “Armi nucleari statunitensi”. A cura degli studiosi Hans M. Kristensen e Matt Korda.

Questa la situazione nel vecchio continente:

Aviano (20) e Ghedi (15), Italia

Incirlik, Turchia (20)

Kleine Brogel, Belgio (15)

Büchel, Germania (15)

Volkel, Olanda (15)

Se l’America è venuta a liberarci dai nazifascisti, non è stato certo per un atto di generosità. Oggi vuole battere i russi “fino all’ultimo europeo“.

Guerra in Russia: c’entrano anche i vaccini?

La Russia non ha aderito al Nuovo Ordine Mondiale e fin dai tempi di Gorbaciov che gli Usa cercano di imporsi su quello che è di fatto un continente a parte. Sospeso com’è tra Europa e Asia. Poi però il Golpe di Eltsin ha scongiurato un tale scenario. Con Putin che ha proseguito sulla via dell’indipendenza, proseguita di recente anche sul tema vaccini. Forse la goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso.

La Russia ha prodotto un proprio vaccino, Sputnik, utilizzato anche da altri paesi, come l’Ungheria. Ma non riconosciuto dall’Unione europea. Una vasta fetta di popolazione sottratta alle bocche fameliche delle Big Pharma occidentali.

Guerra in Ucraina: gli affari di Biden

L’attuale Presidente americano Joe Biden ha più di un interesse economico in Ucraina, insieme al figlio Hunter. Dei quali ho parlato qui.

Tra le altre cose riporto come, nel libro di Glauco Maggi “Il Guerriero Solitario – Trump e la Mission Impossible”, uscito a fine agosto di 2020, vengono riportati gli scheletri nell’armadio di Joe Biden.

Nel capitolo “Il ‘consulente’ Hunter, figlio di Joe Biden, coperto d’oro in Ucraina”, viene riportato che per cinque anni, dal 2014 al 2019, Hunter Biden ha percepito uno stipendio di 83.000 dollari al mese come membro del Consiglio di amministrazione e ‘consulente’ dell’azienda petrolifera ucraina Burisma. Che l’ha assunto soltanto perché figlio di Joe, vicepresidente di Obama con delega per l’Ucraina.

In un altro articolo, avevo anche descritto Biden come un guerrafondaio. E purtroppo da questo primo anno di mandato, i fatti mi stanno dando ragione.