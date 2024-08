Grillo e Conte in guerra per il futuro del M5S: ma lo hanno già rovinato

Il Movimento cinque stelle andrà al Congresso, per decidere del proprio futuro. Si scontrerà chi vuole conservare simbolo, nome e alcuni meccanismi della prima ora e chi vorrebbe cambiare tutto.

Il Movimento cinque stelle andrà al Congresso, per decidere del proprio futuro. Si preannuncia già una guerra fratricida, tra chi vuole conservare simbolo, nome e alcuni meccanismi della prima ora come il limite dei due mandati, e chi vorrebbe cambiare tutto.

I due fronti principali e diametralmente opposti sono guidati proprio da coloro che hanno assunto la leadership in questi anni: Beppe Grillo nella prima fase e Giuseppe Conte nella seconda. Soprattutto con quest’ultimo, i Cinquestelle hanno assunto sempre più le fattezze e le abitudini con i partiti tradizionali, avvinghiati al potere, inciucisti.

La fine del M5S dal 2018

Dal 2018 il M5S è lentamente scivolato verso la normalità, alleandosi praticamente con tutti, eccetto Fratelli d’Italia che si è sempre defilato dai governi di larghe coalizioni di questi anni. Il che gli è anche valso il successo elettorale di questi ultimi 2 anni.

Per quanto il primo anno di governo con la Lega sia stato tutto sommato di rottura e apprezzabile (si pensi, su tutti, all’introduzione del Reddito di cittadinanza e alla chiusura dei porti per fermare l’immigrazione clandestina e obbligare l’Ue a prendersi le sue responsabilità), dopo il Conte I si è alleato perfino con Berlusconi, ha appoggiato uno come Draghi che ha sostenuto e contribuito alla liquidazione fallimentare del nostro paese. Lasciando perdere poi le decisioni sanitarie in quel brutto periodo che abbiamo vissuto tutti.

Insomma, Grillo e Conte facciano quello che vogliono. Il Movimento 5 stelle del 2010-2018 no c’è più da tempo. Di Battista si è messo a fare l’ideologo extraparlamentare, Di Maio ha pensato al proprio Curriculum, di donne come la Raggi o la Appendino ormai non sentiamo più parlare. Le stelle sono cadute, in attesa della prossima illusione.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!