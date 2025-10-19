In Grecia introdotta giornata lavorativa di 13 ore e 74 anni per la pensione

In Grecia è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che aumenta anche la precarietà.

In Grecia il Parlamento a maggioranza conservatore ha approvato una riforma del mercato del lavoro che prevede la possibilità di lavorare fino a 13 ore al giorno e allunga l’età pensionabile fino a 74 anni.

Già lo scorso anno era stata allungata la settimana lavorativa fino a 6 giorni, introducendo così 2 opzioni:

9 ore al giorno per 5 giorni;

8 ore al giorno per 6 giorni.

Dunque, 45 o 48 ore lavorative settimanali.

Prima di questa riforma, in Grecia si poteva lavorare 39,8 ore la settimana contro le circa 35,8 della media UE. A volere la riforma il governo di centrodestra che guida il paese dal 2024, con a capo Kyriakos Mitsotakis. Un governo filo-europeista, che tanto piace a Bruxelles. Del resto, le promesse di ribellione di Tsipras si sono sciolte come neve al sole.

Presenta entusiasta la novità la ministra del Lavoro e della Sicurezza sociale, Niki Kerameus. La quale addirittura parla di una richiesta dei lavoratori stessi:

ci sono lavoratori che chiedono di lavorare più ore e ora avranno l’opportunità di svolgere lavoro aggiuntivo per lo stesso datore di lavoro, senza doversi spostare, con uno stipendio più alto del 40%

Tuttavia, come sovente accade, si tratta di un bluff. Inoltre, c’è anche la beffa dell’allungamento dell’età pensionabile, spostata addirittura a 74 anni.

Cosa prevede la riforma del lavoro in Grecia

L’aumento presentato con tanta generosità dal governo greco è in realtà un bluff. Come spiega Contropiano, infatti, il 40% per le 5 ore supplementari significa in realtà una riduzione netta della paga oraria per le ore in più. Praticamente l’esatto opposto di quel che avviene per gli “straordinari” (pagati ovunque un po’ di più).

Il giornale fa un semplice esempio:

ipotizzando, per comodità di calcolo, una paga oraria di 10 euro l’ora – un sogno, sia in Grecia che in Italia – una giornata di 13 ore verrebbe pagata 112 euro anziché 130 (o ancora di più se considerate “straordinarie”)

La riforma contravviene anche quelle che sono le basilari normative imposte dalla stessa direttiva europea per quanto riguarda salute e sicurezza dei lavoratori, dato che si impedirebbe il riposo minimo giornaliero di 11 ore. Le 13 ore non considerano minimamente né le pause, né tanto meno il tempo di spostamento tra casa e lavoro.

Brutte notizie anche sul fronte della stabilità lavorativa, dato che la nuova legge introduce una maggiore flessibilità nelle assunzioni a breve termine, mentre la disoccupazione rimane all’8%. Non a caso, solo tra il 2012 e il 2017, mezzo milione di persone se ne sono andate dalla Grecia, manco a dirlo tra loro c’erano soprattutto giovani. Inoltre, si conta che quasi la metà di essi fosse laureata.

Direzione? Forse Francia e Germania. Proprio quei paesi che hanno rovinato la culla europea della democrazia e della filosofia. Eppure, scene come queste sono già dimenticate:

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità