Grande Israele: quali Paesi includerebbe il progetto sionista

Ecco i paesi che sarebbero inclusi nel progetto Grande Israele seguendo le indicazioni del libro della Genesi.

Con “Grande Israele” si fa riferimento al termine ebraico: ארץ ישראל השלמה, ossia Eretz Yisrael Hashlemah, citato nel libro della Genesi 15:18-21. Viene anche definito “Completa Terra d’Israele” o “Tutta la Terra d’Israele” (in). Un’altra definizione ricorrente è Terra promessa. Nel libro della Genesi 15:18-21 si fa ricadere la Grande Israele in un ampio territorio “dal Nilo all’Eufrate“, mentre nei Numeri 34:1-15 ed in Ezechiele 47:13-20 il territorio citato è più ridotto.

Nella Bibbia si fa riferimento anche al fatto che il popolo ebraico debba condividere questi territori con persone straniere. In particolare:

47:22: Ne spartirete a sorte dei lotti d’eredità fra di voi e gli stranieri che soggiorneranno in mezzo a voi, i quali avranno generato dei figli fra di voi. Questi saranno per voi come nativi tra i figli d’Israele; tireranno a sorte con voi la loro parte d’eredità in mezzo alle tribù d’Israele

47:23: Nella tribù nella quale lo straniero soggiorna, là gli darete la sua parte

Quali paesi include la Grande Israele?

Un’ipotesi l’aveva data su The Jerusalem post in un articolo intitolato “Is Lebanon part of Israel’s promised territory?” firmato Mark Fish, poi rimosso per le polemiche generate, si ipotizzava una Grande Israele negli attuali paesi:

Israele

la striscia di Gaza

la Cisgiordania

il Libano

la Siria

la Giordania

l’Iraq

la Turchia

Altre ipotesi non citano questi ultimi 2 paesi ma parte dell’Egitto, mentre la Siria sarebbe occupata solo nella parte sud-occidentale.

Tutto sommato, la realizzazione di una Grande Israele oggi è tutt’altro che un’utopia: paesi come Iraq e Siria si sono indeboliti dopo la destituzione rispettivamente di Saddam Hussein e di Assad.

Il Libano è una polveriera sempre pronta ad esplodere, tenuta sotto controllo solo grazie all’impegno dell’Onu, che vede l’Italia da ormai vent’anni in prima linea (sebbene il sud del paese sia di fatto già controllato da Israele).

L’Egitto dopo la destituzione di Mubarak in seguito alla Primavera araba, ha perso ambizione e influenza sull’area. La Cisgiordania e la striscia di Gaza sono ormai conquistate. Più difficile che arrivi a conquistare la Turchia, almeno che non capiti la stessa sorte di altri a Erdogan.

Anche la Giordania da qualche anno sembra non essere più un’oasi felice nel caso del Medioriente e potrebbe seguire lo stesso destino dei suoi paesi confinanti. Il che favorirebbe un’avanzata israeliana.

Caos e instabilità politica. Forse i servizi segreti israeliani e americani stanno funzionando bene.

