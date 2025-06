Gomorra le origini: ecco la trama, quando esce e le prime foto

Vediamo qual è la trama di Gomorra le origini, quando esce, chi sono i protagonisti e qual è il cast degli attori.

Gomorra le origini è la serie in onda su Sky e in esclusiva su Now in uscita a gennaio 2026. Racconterà le origini di Pietro Savastano e come sia diventato il boss di Secondigliano, quartiere di Napoli diventato “capitale di spaccio europea“. Lo vedremo dunque in versione giovane, interpretato da Luca Lubrano, che abbiamo già visto in “Napoli velata” di Ozpetek e nella serie tv Sky Original “Diavoli“.

In versione giovanile vedremo altri personaggi protagonisti della serie, come donna Imma, interpretata da Tullia Venezia; ma anche Annalisa Magliocca, la futura Scianel, interpretata a sua volta da Fabiola Balestriere.

Chi ha curato principalmente il progetto è Marco D’Amore, co-sceneggiatore, direttore artistico e regista dei primi 4 episodi. Indimenticato Ciro Di Marzio in Gomorra – la serie e nello spin-off L’immortale, che mostra a sua volta le origini di Ciro, co-scritto, diretto e interpretato proprio da Marco D’Amore.

Vediamo meglio qual è la trama di Gomorra le origini.

Qual è la trama di Gomorra le origini

Come riporta la rubrica Style de Il corriere della sera, protagonisti di Gomorra le origini sono:

un giovanissimo Pietro Savastano (Luca Lubrano);

Antonio Del Duca (Lello);

Mattia Francesco Cozzolino (Manuele);

il piccolo Antonio Incalza (Fucariello);

Junior Rancel Rodriguez Arcia (Toni).

I 6 vivono una vita fatta di ambizioni ma anche di una realtà che è quella che è. La quale offre poche alternative a quella della criminalità. Altro personaggio cardine è ‘O Paisano, interpretato da Flavio Furno, un malavitoso detenuto in carcere, che raccoglie adesioni (definibili veri e propri «fedeli») tra persone rimaste senza capi o alternative, al fine di realizzare una nuova Camorra. Un personaggio che rievoca Raffaele Cutolo, anche per le fattezze fisiche.

Vedremo anche una giovane Imma, molto diversa da come la conosciamo nella versione giovanile: la ragazza frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America. Ma avvicinandosi al mondo della criminalità, farà una scelta ben diversa.

Pietro è invece un ragazzo figlio di nessuno, che cresce come fratello adottivo in una famiglia poverissima di Secondigliano. Decisivo sarà l’incontro con Angelo, detto ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, che lo farà entrare nel mondo della criminalità, del quale diventerà, come noto, presto protagonista. Interpretato da Francesco Pellegrino, lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca.

Vedremo poi Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, padre di Sangueblu, visto dalla terza stagione in poi in Gomorra la serie. Don Antonio Villa, nonno di quest’ultimo, è invece il boss di Forcella, interpretato da Ciro Capano. Biagio Forestieri alias Corrado Arena, è il re del contrabbando di sigarette a Napoli.

Come detto nell’incipit, vedremo anche una giovanissima Annalisa Magliocca, la futura Scianel, interpretata da Fabiola Balestriere, vittima della gelosia violenta del marito.

Gomorra le origini quando esce

Gomorra le origini uscirà a gennaio 2026. Non è ancora nota la data.

Qui abbiamo parlato di chi potrebbe aver ucciso Ciro e Genny nella sesta stagione.

Le foto sono state prese dal profilo Facebook di Marco D’Amore.

