Gomorra, il vero Immortale non è Ciro Di Marzio

La fortunata serie di Sky, Gomorra, sta andando nuovamente in onda su Canale 8. Il canale in chiaro del network televisivo.

Tra i protagonisti, come noto, troviamo Ciro Di Marzio. Denominato L’Immortale perché da neonato riuscì a scampare miracolosamente al terremoto del 1980. Che fece completamente crollare l’edificio in cui abitava, uccidendo sotto le macerie la meno fortunata madre. Nomignolo che confermerà molte volte nella sua vita, visto che scamperà molte volte a morte certa.

Tuttavia, la serie dimostrerà che il vero Immortale non sarà lui, ma un altro personaggio.

Gomorra: il vero Immortale è Angelo Sepino

Angelo Sepino, come spiega Gomorrah Wiki, scamperà due volte la morte e resterà in vita. Giocherà sporco al soldo di Pietro Savastano. Ma riuscirà sempre a farla franca.

Prima sarà incaricato dal ritornato Pietro Savastano di rapinare un tavolo da gioco di Scianel per danneggiare l’Alleanza che ha stretto con altri ex affiliati del clan Savastano passati con Salvatore Conte. Tuttavia, un ragazzino rivelerà a Scianel che l’artefice della rapina è appunto Angelo e quando lei lo farà massacrare da due suoi uomini per poi appiccargli il fuoco, sarà salvato da Ciro Di Marzio e da O’ Principe. Al fine di sapere chi è il mandante delle rapine.

Successivamente diviene uno degli uomini di fiducia di ‘O Principe, ma qui giocherà di nuovo sporco. Sempre Pietro Savastano lo assolderà per uccidere ‘O Principe. Sempre nel tentativo di far crollare l’alleanza.

Questa volta, Savastano riuscirà nel suo intento, perché la morte dell’abilissimo tagliatore di coca sconvolgerà l’alleanza, in un tutti contro tutti. Ma Angelo scamperà ancora una volta la morte certa: quando Ciro scoprirà che è stato lui, prima lo picchierà a sangue e quando è sul punto di sparargli già piazzato in una fossa nel cimitero, deciderà di risparmiarlo. Venuto a sapere che aspetta un figlio. Intimandogli però di lasciare Napoli per sempre.

Chi interpreta Angelo Sepino

Ad interpretare Angelo Sepino è Vincenzo Nemolato.

Ciro, insomma, salverà Angelo Sepino due volte, rendendolo il vero Immortale. Mentre lui, come noto, troverà la morte nell’ultima stagione.

