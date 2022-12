Gomorra 6 sarà con James Bond? Foto di Genny stuzzica i fan

Gomorra 5 è terminato da poco anche sulla Tv in chiaro, essendo andato in onda su Tv8. Mentre su Sky è terminato a dicembre 2021. Qui abbiamo parlato della spiegazione del finale, mentre in quest’altro articolo abbiamo parlato dei possibili scenari di Gomorra 6.

A proposito di Gomorra 6, una fotografia postata sul profilo ufficiale di Instagram da parte di Salvatore Esposito stuzzica non poco i fans. Che ancora sperano in un sequel. Infatti, l’attore, che come noto ha interpretato Genny Savastano ha addirittura sfidato James Bond. Che sia un indizio per la prossima stagione? Ecco i particolari.

Gomorra 6 sarà con James Bond? La foto di Salvatore Esposito

Tutto come detto è partito da una foto di Salvatore Esposito su Instagram, che lo ritrae in smoking davanti al cartellone che inneggia alla spia più famosa del mondo:

Dear James Bond … I wanna be your next villan 😎

Tradotto in italiano:

Caro James Bond… voglio essere il tuo prossimo cattivo 😎

In molti hanno interpretato questa foto come un indizio per una prossima Gomorra 6, che veda proprio Genny Savastano sfidato addirittura dalla spia britannica più famosa del mondo. Che potrebbe così avere una delle sue coinvolgenti avventure proprio tra le vele di Scampia, avente come pericoloso nemico addirittura il boss locale. Almeno nella fiction.

James Bond in Gomorra 6 quasi impossibile

Più che James Bond, potremmo parlare di Mission impossible, per vari motivi. Innanzitutto perché Genny Savastano, come ormai noto anche a chi non ama la serie, è stato ucciso sul finale di Gomorra 5 insieme all’amico fraterno Ciro Di Marzio. Inoltre, lo stesso James Bond sembra essere giunto al capolinea, almeno per come è terminato l’ultimo episodio, No time to die, dove il mitico personaggio interpretato da Daniel Craig è rimasto ucciso sotto una pioggia di missili.

Il tutto, salvo il caso in cui entrambi non siano davvero morti. Del resto, le vie del cinema sono infinite.

Più che altro, senza voler smontare i sogni di gloria dei fan di Gomorra più agguerriti, si è trattato della pubblicità dell’orologio del marchio Omega, che Salvatore Esposito ha promosso in quel di Londra. Come si intende anche dalla didascalia della foto. Omega è infatti l’orologio ufficiale di James Bond, come la Aston Martin è la sua storica auto.

Comunque, Salvatore Esposito si sta facendo valere anche a livello internazionale, dunque potrebbe anche ottenere il ruolo di cattivo contro James Bond, pur magari senza per forza essere Genny Savastano. Infatti, è già comparso nella serie americana Fargo, dove ha interpretato Gaetano Fadda, il fratello minore di Josto.

Pontilenews ci ricorda poi la sua carriera. Inizia con un ruolo minore ne Il clan dei camorristi, per poi ottenere subito il successo con Gomorra. Nel 2015 recita nei film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti e “Zeta – Una storia hip-hop” di Cosimo Alemà. Tre anni dopo è protagonista del film “Puoi baciare lo sposo”, insieme a Cristiano Caccamo.

Nel 2020 è il protagonista del film “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio, mentre nel 2022 è stato protagonista in “La cena perfetta” e “Rosanero”. Il tutto, attendendo la serie sul remake di Piedone lo sbirro, dove avrà l’onore di interpretare uno dei personaggi iconici di Bud Spencer.

