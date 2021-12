Gomorra 6 ci sarà? Cosa dicono sceneggiatori

Introduzione

Si farà Gomorra 6? Gomorra 5 è terminato da poco, eppure sul web è ancora acceso il dibattito su chi abbia ucciso Genny e Ciro nel finale. Qui ho riportato tutte le possibili alternative.

Chi ha amato la serie è ancora sotto shock per come è finita, ma già si chiede se una sesta stagione si farà.

Sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni in merito, cavalcando l’onda emotiva di quanti non ci stanno ad immaginare un futuro senza quella serie che per quasi un decennio li ha tenuti incollati al divano. Un appuntamento che non ha coinvolto solo il popolo napoletano, ma anche diverse zone d’Italia e del Mondo.

Vediamo quali sono ad oggi le notizie se Gomorra 6 si farà.

Gomorra 6 ci sarà?

Come riporta Tvserial, che ha avuto il piacere di intervistare Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, head writer della serie, non è prevista un’altra stagione di Gomorra. Né tantomeno un ritorno al cinema come accaduto con L’Immortale. Film-ponte tra la quarta e la quinta stagione.

Leonardo Fasoli immagina invece di compiere un salto indietro nel tempo:

si potrebbe esplorare Scampia prima dell’arrivo di Gennaro Savastano (…) Raccontare la Camorra degli anni Sessanta e Settanta, come è avvenuta l’evoluzione dal tabacco alle droghe, passando per tutti gli eventi che ci sono stati

Poi approfondisce le ragioni di questa possibile scelta:

Quello è un materiale inesplorato dell’evoluzione della crescita, come se fosse la gioventù della Camorra. Con [Gomorra – La Serie] hai l’età adulta, prima c’era stata una giovinezza, e prima ancora la Camorra bambina degli anni del Dopoguerra. Per cui ci sono queste fasi che volendo potrebbe essere ancora esplorate

Conclusioni

Attualmente da parte di Sky non giungono conferme in tal senso. Tuttavia, considerando il grande successo della serie Gomorra, non è da escludere quindi una nuova serie incentrata su un’epoca precedente a quella di Gomorra. Un prequel, magari incentrato anche sull’ascesa di un giovane Pietro Savastano.

Si era anche parlato di un proseguo incentrato su Azzurra. O, ancora, su Canzuncella, uno degli indiziati ad aver sparato Ciro, possibile nuovo Re di Scampia-Secondigliano. O perfino su un Pietro Savastano, figlio di Genny, cresciuto. Tutte ipotesi molto fantasiose, frutto della speranza degli innumerevoli fan della serie.

Ecco l’interessante intervista di TvSerial agli autori di Gomorra – la serie:

Segui gli aggiornamenti sul proseguo di Gomorra 5