Gomma blu e rossa a cosa serve davvero? Perché abbiamo sbagliato per anni

In tanti abbiamo usato, e pure erroneamente, la gomma blu e rossa. Senza però sapere a cosa servisse realmente.

Del resto, il web non c’era ancora quando è uscita e molti di noi abbiamo tentato di cancellare le scritte con l’inchiostro ma alla fine bucando la carta. E sprecando così tanti fogli. Con tanto di danni all’ambiente, dato che in passato venivano sacrificati gli alberi per produrre carta.

In questo psico-dramma, scoprire a cosa serve davvero la gomma rossa e blu lascia spiazzati e fa anche sorridere. Nel ricordare come strofinavamo i fogli fino a bucarli.

Ecco dunque a cosa serve davvero la gomma rossa e blu.

Gomma di colore rosso e blu a cosa serve

A spiegarcelo è un articolo di SuperEva. In pratica, la gomma bianca e quella rossa servono per cancellare i segni lasciati dalla matita sui fogli di carta.

La gomma blu, invece, serve sì per cancellare la matita ma su materiali più duri. Come per esempio il cartone, il legno o la terracotta.

Pertanto, in realtà la gomma rossa e blu serve soprattutto per quanti fanno professioni che richiedono l’adoperare la matita su materiali più ruvidi e duri del semplice foglio di carta. Pensiamo ad architetti, designer, falegnami, artigiani, ecc.

A scuola, per un semplice utilizzo, non serviva a nulla. Tra l’altro, non esiste una gomma in grado di cancellare l’inchiostro. Almeno non di mia conoscenza e memoria.

A cosa serve buco su tappo Bic

Dato che ci troviamo in tema di svelamenti di misteri del genere, eccone risolto un altro: perché la penna Bic ha il tappo con un buco?

Come spiega sempre SuperEva, il buco serve per far passare l’ossigeno in caso di ingoiamento da parte dei bambini. Ed evitare così che si affogassero col tappo in caso di ingerimento del tappo della penna Bic.

Inoltre, l’azienda asserisce che il buco sul tappo della Bic serva anche per mitigare la perdita di inchiostro.