I Film dei fratelli Dardenne: dedicati agli ultimi del Belgio

Dal Belgio con furore. Anzi, con spontaneità e naturalezza. Quella che mettono nei propri film, per raccontare storie di emarginati della società, gli ultimi, gli sconfitti. Non a caso i fratelli Dardenne, Jean-Pierre e Luc, aderirono al manifesto cinematografico “Dogma”, nato nel 1995 e concluso nel 2005, che si basava su alcuni aspetti essenziali: telecamera a spalla, bassi budget, attori semi-sconosciuti, assenza di una colonna sonora, ecc. Anche dopo quel periodo, hanno continuato a proporre film molto realisti e spontanei, riuscendo a coinvolgere emotivamente lo spettatore in maniera totale. Vincitori di due Palme d’oro a Cannes , torneranno sul grande schermo l’anno prossimo.

In particolare, nella loro carriera di documentaristi, si specializzano nella descrizione degli orrori del Nazismo, tema che riprenderanno anche nella loro prima pellicola a soggetto Falsch (1987): storia di una famiglia ebrea che viene massacrata dai nazisti. Nel contempo, fondano la casa di produzione Dérives, seguita dalla Les Films du Fleuve che produrrà il documentario Gigi, Monica… et Bianca (1997), vincitore di un European Award come miglior documentario.

Il primo film di rilievo è La promesse (1996), sul problema immigrazione e integrazione in Belgio. Mentre il primo successo arriva con Rosetta (1999) , cruda storia di una ragazzina che vive in un camper ai margini con una madre alcolizzata. Vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes.

Il finale poi evidenzia come i Dardenne abbiano perso la spontaneità e l’originalità degli inizi. Se le avessero mantenute, il film si sarebbe fermato al momento del voto. Oppure, in coerenza con le ultime pellicole, si sarebbe fermato dopo il suo esito. E invece si spinge fino alla fine, in un Happy ending alternativo, non banale ma comunque ruffiano. Del Dogma originario resta solo l’inquadratura mobile e quale angolatura particolare qua e là. La commercializzazione ha infettato anche loro. Comunque, guardare un loro film resta ancora cosa interessante.

Con questa pellicola affrontano la guerra tra poveri della società contemporanea, con un’azienda produttrice di pannelli fotovoltaici belga messa alle strette dalla concorrenza coreana, costretta così a ridurre il personale trovando come capo espiatorio una donna con problemi di depressione. Ma lei, guarita, non ci sta a perdere il proprio posto di lavoro e cerca di convincere i suoi colleghi a votare per il suo reintegro, rinunciando a un bonus alternativo di mille euro. Perchè i capi cinici li hanno messi dinanzi a una ghiotta alternativa.

Dopo aver visto il precedente Due giorni, una notte, ho temuto che i fratelli Dardenne si fosser anch’essi adeguati al cinema moderno. Soprattutto per l’Happy ending smielato non consono ai loro canoni. Invece, la presente pellicola mi riporta per fortuna indietro ai vecchi film dei registi belgi. Un mix, come dice anche la recensione ufficiale di Mymovies, tra La promesse (per l’ingiustizia nei confronti degli immigrati non considerati umani neanche da morti) e Il ragazzo con la bicicletta (per la generosità e la caparbietà di una protagonista femminile).

Jenny Davin è una giovane dottoressa scrupolosa, ma al contempo rigida con le regole. Al punto che al pronto soccorso non apre a una bussata perchè già passata più di un’ora dalla chiusura. Litigando anche con lo stagista che invece avrebbe voluto aprire perchè poteva trattarsi di una emergenza. Jenny verrà a scoprire che la citofonata era di una donna che scappava dal proprio aggressore per cercare riparo. E che avrebbe potuto salvarle la vita. Così, presa dal rimorso, cercherà di investigare sulle cause della sua morte. Trovando nella cittadina in cui opera tanta omertà e ostilità.

La storia è comunque lodevole e conferma l’inclinazione verso l’impegno sociale dei Dardenne. Ma il film manca di idee nuove e, soprattutto, di mordente e coinvolgimento. Che anche i fratelli belgi abbiano esaurito le loro idee? Speriamo di no. Abbiamo ancora bisogno del loro cinema “alternativo“.

L’età giovane: recensione del film

Dopo il deludente ultimo film “La ragazza senza nome“, privo di idee originali, e il precedente “Due giorni, una notte” che aveva preoccupato i fan dei due fratelli belgi per una impronta più commerciale rispetto alla solita indole, i Dardenne tornano allo spirito delle origini per affrontare un tema contemporaneo: l’integralismo religioso. Con la consueta capacità di non banalizzare la tematica trattata, né di voler moralizzare lo spettatore.

Ahmed è un 13enne che si sta avvicinando all’integralismo islamico, frequentando un Imam che gli inculca i dettami del Corano secondo una visione più estrema. Già suo cugino era finito nell’islamismo radicale, fino ad immolarsi per la causa.

Ahmed diventa giorno dopo giorno sempre più intollerante verso la vita occidentale e il quotidiano che lo circonda. Vedendo tutto ciò che non rientra nei canoni musulmani come sbagliati e peccaminosi. Finendo per tentare di uccidere la sua insegnante.

Attualizzato, il film potrebbe sembrare una delle solite pellicole contemporanee che si inseriscono nel filone delle pellicole basate sull’ormai imperante Politically correct. Ma chi crede ciò, probabilmente non conosce tutta la filmografia dei Dardenne. Che già in tempi non sospetti si sono occupati di immigrazione. E se proprio sono voluti ritornare sul tema per ragioni di interesse, quanto meno lo hanno fatto col proprio stile.