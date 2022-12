GIUSEPPE MARRAZZO, GRANDE GIORNALISTA D’INCHIESTA SCOMPARSO TROPPO PRESTO

Giuseppe Marrazzo ha speso la sua vita per il giornalismo impegnato, occupandosi sovente di Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta. Recandosi nei luoghi dove esse hanno messo radice imponendo morte, malaffare e omertà. Ma ha anche realizzato diversi servizi a sfondo sociale. Purtroppo si è spento troppo presto, stroncato da una emorragia celebrale.

Giuseppe Marrazzo, detto Joe Marrazzo, nacque a Nocera Inferiore il 19 marzo 1928. iniziò la sua carriera collaborando col quotidiano Il Mattino. In seguito continuò come inviato per altri giornali, tra cui Omnibus, Epoca e Tempo illustrato.

Nel 1965, passò dalla carta stampata alla televisione: per la Rai produsse inchieste e servizi per i programmi Tv7, Cordialmente, Europa Giovani e AZ. Successivamente lavorò per la rubrica TG2 Dossier, focalizzando i suoi approfondimenti sulle organizzazioni mafiose.

Sposato in prime nozze con Luigia Spina, un’italo-americana, ha avuto nel 1958 un figlio, Piero, che ha intrapreso anch’egli la carriera giornalistica e, in seguito, quella politica (è stato presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009); anche il figlio più piccolo, Giampiero, nato nel 1979 da un secondo matrimonio, è un giornalista, dal 2011 direttore responsabile del quotidiano Avanti!.

È scomparso nel 1985 all’età di 56 anni a seguito di un’emorragia cerebrale.