Ecco due foto di Girasole da me scattate, che rievoca le brutture del mondo ma anche le cose belle che passano e non tornano più.

Di seguito propongo due foto di Girasole, il mio fiore preferito. Non a caso, collego questa mia personale attrazione per questo fiore con l’arte di Vincent Van Gogh. Forse l’artista che meglio di tutti ha saputo esaltarlo con la propria arte, non a caso la sua opera più conosciuta raffigura proprio dei girasoli.

Faceva parte di un bouquet e vederlo così rinsecchito, mi ha rattristito molto, rievocando in me le brutture che accadono nel Mondo. Ma anche le cose belle che non ci sono più.

Un fiore che muore è la vita stessa che se ne va ma può generare altra vita.

Ho utilizzato uno smartphone di modesta fattura, il quale però è in grado di generare dei buoni effetti e interessanti filtri. Ho scelto due versioni che colgono l’essenza di quanto vorrei trasmettere, ponendo la tecnologia al servizio della natura e della sua bellezza innata.

Fatemi sapere tramite commento se queste foto di Girasole vi sono piaciute. La fotografia è una delle mie passioni, sebbene non la abbia mai approfondita come avrei voluto e dovuto. In primis, dotandomi di strumenti per immortalare a dovere alcuni aspetti della natura, soprattutto quelli distanti, tramite uno zoom adeguato, e nei contesti con poca luce.

