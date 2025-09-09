Giostraio: come si diventa, quanto guadagna, se conviene

Vediamo come diventare giostraio, quanto guadagna, se serve la Partita Iva, quali sono i costi, i requisiti, se conviene.

Il mestiere di Giostraio ci affascina fin da bambini, proprio perché si tratta di una professione preposta al divertimento dei più piccoli, mettendo loro a disposizione una o più giostre su un suolo pubblico. All’interno di Luna Park, spazi temporanei oppure girando posti diversi. Non a caso, il suo vero nome è “Esercenti viaggianti dello spettacolo”.

Spesso però questo ruolo assume tinte più oscure e inquietanti, per esempio nei film thriller o nelle pellicole horror. Proprio perché, al pari dei clown, nascondono quel contrasto che affascina e respinge.

Diventare Giostraio, però, implica una serie di adempimenti burocratici, come per tutte le professioni. Inoltre, impone sacrifici e costi, tra tasse e giostre da acquistare o manutenere nel tempo. Oltre alla necessità di avvalersi molto spesso di uno o più aiutanti.

Di seguito vediamo come diventare giostraio, quali sono i costi da sostenere, quanto guadagna, se conviene davvero.

Giostraio come si diventa?

Ebbene sì. Anche il Giostraio deve dotarsi di un poco romantico Codice Ateco, il seguente:

93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante

E’ stato istituito nel 2022 per meglio definire le attività dello spettacolo viaggiante.

Occorre poi dotarsi di una licenza comunale, rilasciata ai sensi dell’ articolo 69 del T.U.L.P.S. dal Comune sul cui territorio ricade l’attrazione o le attrazioni. La licenza può essere temporanea o permanente in base al fatto che l’installazione sia fissa oppure se ci spostiamo in più Comuni.

Questa licenza è quella che riguarda l’installazione della o delle attrazioni, mentre in generale, c’è anche la licenza per la conduzione di spettacoli viaggianti rilasciata dal Comune di residenza e consente l’esercizio di spettacoli viaggianti quali giostre, attrazioni, luna park, gruppo di attrazioni, su tutto il territorio nazionale.

In taluni casi, come nel caso dei giochi gonfiabili (quelli che vediamo nei parchi acquatici, negli stabilimenti balneari, ma anche nei parchi pubblici, ecc.) servirà anche il certificato corretto montaggio, richiesto nella normativa per il montaggio giochi gonfiabili.

Occorrerà poi iscriversi alla Camera di commercio della propria regione di residenza.

Sugli aspetti burocratici, invitiamo come sempre a contattare gli uffici dei Comuni preposti e magari ad affidarsi a un buono studio commercialista per farsi seguire negli adempimenti. Cadere in errore e districarsi nel contorto mondo della burocrazia e del Fisco italiano è molto facile.

Ogni giostra deve possedere:

codice identificativo attrazione spettacolo viaggiante logbook spettacolo viaggiante

Inutile poi dire che per fare il giostraio serve…una giostra. Qui i costi variano molto: si va da un minimo di 50-60 mila euro, fino ad arrivare a 600-700 mila euro ed oltre. Dipende, inutile dirlo, da quanto grande e complessa sia la giostra. Tuttavia, esiste anche l’opzione del noleggio giostre.

Se si sceglie una vita da giostrai viaggianti, magari con una carovana, diventa anche importante valutare la questione scuola per i propri figli. Di recente sono state varate leggi che consentono anche iscrizioni scolastiche temporanee.

Infine, occorre valutare se c’è bisogno di uno o più aiutanti, da regolarizzare sfruttando anche i mini contratti che la legge mette a disposizione.

Occorre però aggiungere che se intendiamo fare il giostraio come dipendenti, per esempio all’interno di realtà come l’Edenlandia, allora potremmo optare per la frequentazione di un Corso di formazione. Il quale impartirà le giuste nozioni sulla gestione delle attrazioni, la sicurezza sul lavoro e le normative del settore. Occorre però sempre avvalersi di un Ente accreditato e informarsi sul programma del corso.

Quali sono i requisiti per diventare giostraio?

Per fare il giostraio occorrono diversi tipi di requisiti. I seguenti:

Morali : certificati antimafia, e negazione per i soggetti che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione o a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per attitudine;

: certificati antimafia, e negazione per i soggetti che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione o a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per attitudine; Oggettivi : avere la disponibilità di una o più attrazioni tra quelle incluse nell’elenco ministeriale, predisposto dal Ministero Beni e Attività Culturali. Ma anche competenze sull’utilizzo delle attrazioni;

: avere la disponibilità di una o più attrazioni tra quelle incluse nell’elenco ministeriale, predisposto dal Ministero Beni e Attività Culturali. Ma anche competenze sull’utilizzo delle attrazioni; Caratteriali: avere predisposizione verso gli altri e passione per mestieri a stretto contatto con il pubblico.

Quanto costa fare il giostraio?

I costi principali per diventare giostraio sono legati all’acquisto e alla manutenzione della giostra o delle giostre. Il costo varia in base alle dimensioni e alla complessità dell’attrazione. Potremmo optare anche per l’usato, purché sia in ottime condizioni ovviamente, visto che ne va dell’incolumità degli ospiti.

Poi c’è la questione della manutenzione, ordinaria e straordinaria. La prima deve avere una cadenza annuale o biennale; la seconda subentra in caso di guasti, avarie e malfunzionamenti.

Si potrebbe ovviare a questi costi optando per il noleggio delle giostre.

Poi c’è la questione burocratica, fatta di permessi, licenze, adempimenti fiscali e burocratici.

Infine, un altro costo da considerare è la disponibilità di uno o più collaboratori. Per quanto, comunque, spesso il mestiere di giostraio sia a conduzione familiare.

Per fare il giostraio serve la Partita Iva?

Sì. Per fare il giostraio occorre aprire la Partita Iva, il cui Codice Ateco è:

93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante

Molti adempimenti sono stati facilitati interfacciandosi in autonomia telematicamente con il portale dell’Agenzia delle entrate. Per non sbagliare, comunque, sarebbe sempre opportuno avvalersi di un commercialista.

Quanto guadagna un giostraio?

I guadagni per un giostraio sono molto variabili e dipende anche dalla propria bravura di inserirsi nel contesto giusto al momento giusto. Per esempio, nelle località balneari d’estate, nelle sagre in primavera e autunno, optare per i luoghi chiusi o sciistici d’inverno.

In questo modo si può supplire ai periodi in cui le entrate sono minori o scarseggiano. A parte la ciclicità, avere anche dei punti fissi nei periodi morti può essere una scelta strategica. Per esempio, informarsi di spazi ed eventi nel proprio comune di residenza.

Come noleggiare una giostra

Se vogliamo optare per il noleggio di una giostra, anziché acquistarla, potremmo avvalerci di aziende specializzate in questo servizio. Ecco di seguito qualche link utile dove reperire info e costi:

Tipi di giostre

La legge italiana prevede specifici tipi di giostre, ovvero:

Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni (include anche giochi gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico)

Sezione II – Balli a palchetto o balere;

Sezione III – Teatri viaggianti (include anche i teatrini di burattini o marionette)

Sezione IV – Circhi equestri;

Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione VI – Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal DM 28/2/05).

Fare il giostraio conviene?

Se siamo persone che amano il contatto con il pubblico, soprattutto i più piccoli, se ama spostarsi e ha dimestichezza con le attrazioni, allora sicuramente possiamo provare a svolgere questo mestiere.

Naturalmente, ci sono molti sacrifici da fare, essendo uno stile di vita particolare. E non sempre i guadagni sono così floridi, mentre i costi sono molteplici. Occorre essere intraprendenti e avere anche stile imprenditoriale.

Se ti interessa lavorare nel settore delle attrazioni, ecco altri articoli che potrebbero interessarti:

Conclusioni

Foto di Jill Wellington da Pixabay

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità