Giorgio Armani, un Poeta dell’Alta Moda

Giorgio Armani è morto lo scorso 11 luglio all’età di 91 anni. Ha influenzato tanti settori, tra cui il Cinema e perfino il Calcio.

Giorgio Armani si è spento ieri all’età di 91 anni, compiuti lo scorso 11 luglio. In quella Milano dove si trasferì da Piacenza con la famiglia quando aveva 15 anni, nel 1949, in quella città meneghina che si stava rialzando dalle ferite profonde inflitte dalla Seconda guerra mondiale. E lo farà talmente bene da diventare la Capitale morale del Belpaese.

Con il suo stile, elegante, innovativo, mai volgare, Giorgio Armani ha contribuito enormemente a trasformare il capoluogo lombardo in un’autentica Capitale della moda, contendendosi il primato mondiale con Parigi.

La storia di Giorgio Armani

Armani ha influenzato tanti settori così disparati più di ogni altro stilista nel mondo. Soprattutto il patinato mondo di Hollywood, vestendo tante stelle del Cinema privatamente, ma anche sul set. Si pensi, su tutti, ai completi di Richard Gere in American Gigolò (1980). Che lo hanno reso un’icona mondiale.

Ma anche in settori quanto più lontani possibili dall’Alta Moda, come il volgare e sguaiato mondo del Calcio, “vestendo” il pluriscudettato Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Insieme a Versace, Giorgio Armani ha segnato l’epoca delle grandi Dive in passerella negli anni ’90, quando l’ideologia woke non aveva ancora demolito anche il mondo del Glamour e del Luxury.

Proprio pochi giorni fa l’ultimo atto che profuma di romanticismo: l’acquisto de La Capannina, locale della Versilia reso immortale dal film “Sapore di mare“. Per quanto, comunque, fosse quello già popolare e sguaiato di inizio anni ’80.

Quel luogo era diventato tempio e custode dei ricordi della giovinezza per “Re Giorgio“, ma anche simbolo di una Italia che non c’è più. Con Armani se ne va un altro pezzo di quel Made in Italy che arretra ogni anno di più. Un tempo venerato, elogiato e copiato in tutto il Globo.

