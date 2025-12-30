Le ragioni del consenso intorno a Giorgia Meloni

Un italiano su 3 è geneticamente fascista, misogino e qualunquista.
Giorgia Meloni questo lo sa bene e fa leva su ciò sbandierando termini tanto cari al Ventennio come “Popolo sovrano“, “Nazione“, “Patria“, “Famiglia tradizionale“, “Valori cristiani”, ecc.
Pur essendo trascorsi oltre tre anni dall’insediamento a Palazzo Chigi, il consenso intorno a lei è perfino cresciuto, controvertendo a quanto accade solitamente a chi governa, Che perde consensi in maniera fisiologica.
A incidere un contesto internazionale favorevole, nel quale prevale la destra sovranista. Ma anche un contesto interno sconfortato e disilluso, nel quale molti tra coloro che votavano a sinistra non si vedono più rappresentato da nessuno e preferiscono disertare le urne. E non gli si può dare torto.
Nel frattempo, a parte “coccolare“ i grandi capitali e gli evasori, e dare un contentino alla classe media e ai liberi professionisti, ha rispettato anch’essa in tutto e per tutto l’Agenda 2030.