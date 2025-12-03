Gino Leurini, il talento che preferì fare l’imprenditore

Il mondo del Cinema italiano nell’immediato dopoguerra e soprattutto per i generi neorealista e strappalacrime, ha visto nascere tanti attori bambini che però, raggiunta la maggiore età, non hanno mantenuto la promessa di diventare grandi attori.

Tra questi, menzioniamo Gino Leurini, nato a Roma nel 1934 e attivo nell’arco di un decennio, tra il 1947 e il 1956. Esordendo quindi a soli 12 anni, per poi preferire prendere altre strade a poco più di vent’anni.

Ripercorriamo la sua storia.

La storia di Gino Leurini

Gino Leurini nasce a Roma il 20 novembre 1934, in una famiglia proprietaria di una ditta di trasporti e traslochi. Inoltre, il padre Enrico fu a sua volta attore cinematografico, sebbene soprattutto come comparsa. Tra i film più importanti in cui appare troviamo “Peccato che sia una canaglia“, del 1954, diretto da Alessandro Blasetti, tratto dal racconto Fanatico di Alberto Moravia e interpretato da grandi come Sofia Loren, Marcello Mastroianni e Vittorio De Sica.

Tornando a suo figlio Gino, intento a intraprendere anch’egli la carriera di attore, partecipa a soli 12 anni a un provino con il regista Luigi Capuano, che lo scelse per una piccola parte nel film “Legge di sangue” (1948).

La sua interpretazione, per quanto marginale, non passò inosservata al fervente mondo del cinema italiano del dopoguerra. Voglioso di rimettersi in moto dopo l’infausta Seconda guerra mondiale che aveva fermato bruscamente le produzioni, sfornando tantissimi film all’anno.

I film con Gino Leurini

E così, Gino Leurini viene scelto nel ruolo di Garrone nel film “Cuore“, trasposizione del famoso romanzo di Edmondo de Amicis, per la regia di Duilio Coletti. Lavora così di nuovo al fianco di Vittorio De Sica, che vestiva i panni del protagonista: il maestro Edmondo Perboni. Nel film Cuore figurano anche Vito Annicchiarico, Luciano De Ambrosis, Carlo Delle Piane, Maurizio Di Nardo, e Enzo Cerusico. Altri attori bambini dalle belle speranze. Quasi tutti accomunati dallo stesso destino: non aver avuto una lunga carriera.

Dopo tre pellicole arriva per lui la consacrazione con il lungometraggio “Domani è troppo tardi“, regia di Léonide Moguy (1950), dove interpreta il ruolo di Franco Berardi, sempre con De Sica, ma anche con Anna Maria Pierangeli, attrice che ebbe un flirt con James Dean durata però poco per volere di sua madre. Triste storia che troverete nel video alla fine. Qui Leurini si fa apprezzare per aderenza al ruolo e discreta disinvoltura.

Dopo “Il caimano del Piave“, regia di Giorgio Bianchi (1950), l’anno seguente recita assieme a Totò e Aldo Fabrizi in “Guardie e ladri” (di Steno e Mario Monicelli), nel ruolo di Alfredo Tarantelli, cognato di Ferdinando Esposito, interpretato dal Principe della risata.

La sua carriera sembra in rampa di lancio ma non spicca mai definitivamente il volo. Infatti, sarà chiamato a recitare soprattutto in produzioni modeste fatte di film avventurosi dove appare soprattutto per il suo fisico atletico e per il bel viso, ma nulla più.

Gino Leurini che fine ha fatto?

Reciterà così in altri 9 film: “La vendetta di una pazza” (1951), “Camicie rosse” (1952), “Le meravigliose avventure di Guerrin Meschino” (1952), “La regina di Saba” (1953), “Wanda, la peccatrice” (1953), “Amanti del passato” (1953), “Ricordami” (1955), “Sangue di zingara” (1956), “Storia di una minorenne” (1956).

Compreso che la sua carriera vivesse ormai una fase di stallo, decide di ritirarsi, per continuare a dedicarsi alla ditta di famiglia. Restando così una delle tante promesse mancate del nostro Cinema.

Muore a Roma il 12 agosto 2014, con la soddisfazione di aver recitato con mostri sacri di Cinecittà come Anna Magnani, Totò, Aldo Fabrizi, Vittorio De Sica, Gino Cervi, Michèle Morgan, Giulietta Masina.

