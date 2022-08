Gina Lollobrigida candidata a 95 anni: cosa si inventano Rizzo e compagni

La popolare attrice Gina Lollobrigida, 95 anni, sarà candidata a Latina per la lista Italia Sovrana e Popolare. Attrice iconica, attiva soprattutto negli anni ’50 e ’60 e ricordata per film come Pane, amore e fantasia, nei panni della mitica Bersagliera. Di recente al centro di alcune vicende personali spiacevoli raccontate spesso in tv.

In realtà, il suo impegno politico non è una novità: nel 1999, come riporta Vanity Fair, Gina Lollobrigida si era candidata infatti nell’allora circoscrizione dell’Italia centrale e in quella dell’Italia meridionale con la lista dei Democratici di Romano Prodi per le elezioni europee. Pur ottenendo un buon numero di voti – circa 10mila preferenze – non riuscì ad essere eletta.

Per chi si candida Gina Lollobrigida

I volti noti del cinema prestati alla politica, al fine di drenare voti verso questo o quel partito, non è certo una novità. Sebbene soprattutto dalla Seconda repubblica in poi è diventata una pratica molto diffusa.

“La Lollo” così come pure viene affettuosamente chiamata, è stata candidata dalla formazione politica Italia Sovrana e Popolare. La quale riunisce varie liste: Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Comitati No Draghi, Azione Civile, Rinascita Repubblicana, Italia Unita. E che vede come personaggi di punta Marco Rizzo e Antonio Ingroia. Quest’ultimo pure avvocato della Lollobrigida.

Italia Sovrana e Popolare deve però raccogliere le firme nei vari collegi per candidarsi, cosa che è già riuscita per esempio a Bologna e Modena. Inoltre, pur entrando in parlamento, dovrà superare la soglia del 3 percento.

Impresa questa assai ardua, anche facendo scendere in campo una bersagliera. Magari bastasse pane, amore e fantasia…

Ricevi news senza censure su Telegram